Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje za 9. i 10. august, u vremenskom intervalu od 13.00 do 18.00 sati, zbog visoke dnevne temperature zraka i visoke vrijednosti UV indeksa. Upozorenje je izdato za područje cijele Bosne i Hercegovine. Iz FHMZBiH napominju da će maksimalne dnevne temperature zraka, uglavnom, biti od 32 do 38, a u Hercegovini i u Posavini maksimalne vrijednosti temperatura kretat će se do 41 stepen Celzijusa.