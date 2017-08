SARAJEVO, 8. aug. 2017





Na osnovu odluke Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajavo i Uprave preduzeća “ViK”, završni radovi na Izvorištu „Bačevo“, a koji se odnose na spajanje novih bunara na potisni cjevovod za Rezervoar „Mojmilo“, počet će danas u 18.00 sati.





Obzirom da se radi o obimnim radovima, realizacija poslova započet će u dnevnom terminu i trajat će čitavu noć, kako bi u jutarnjim satima, oko 08.00 sati, bila osigurna stabilizacija vodosnabdijevanja.