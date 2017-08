Nedavno je magazin Start BiH objavio intervju sa Svetislavom Basarom, novinarom i jednim od najznačajnijih srpskih pisaca. Intervju prenosimo u cjelosti:









Razgovarao: Zdravko Čupović (zdravko@startbih.info)









• Prošla godina je za Vas bila vrlo plodna. Za „Anđeo atentata“ ste dobili nagradu „Isidora Sekulić“, tokom ljeta ste objavili knjigu priča „Očaj od nane“, u oktobru je izašla „Andrićeva lestvica užasa“, koja je nešto kasnije ušla i u uži izbor za NIN-ovu nagradu za književnost. Možete li nam ukratko predstaviti upravo „Lestvicu užasa“?

- Da sam „Lestvicu užasa“ mogao „predstaviti“ ukratko, ne bih pisao roman od blizu trista strana, ali hajde da pokušam. To je krajnje subjektivno viđenje posleratne istorije bivše Jugoslavije i nazoviistorija banana republičica nastalih na njenim razvalinama. To ne znači da je „Andrićeva lestvica užasa“ roman o jugonostalgiji. Nostalgija je, mislim da to negde u romanu i piše, duševna bolest, a ne neko osećanje koje treba negovati. Osim toga, Jugoslavija koju ja dobro pamtim i u kojoj sam proživeo više od polovine dosadašnjeg života, u suštini nije davala mnogo povoda za nostalgiju za njom. Svačega je lošeg bilo i u Jugoslaviji, ali u poređenju s onim što se događalo posle njenog raspada teško je ne zažaliti za tom „tamnicom naroda“, kako je nazivaju nacionalisti, od kojih su mnogi, kada je to bilo isplativo, bili veliki Jugosloveni. Dvorniković je napisao jednu sjajnu knjigu o ovdašnjim mentalitetima, ali držim da je malo pogrešio u naslovu. Trebalo je da svoju studiju nazove „Beskarakterologija Jugoslovena“.





PITAJ BOGA













• Miljenko Jergović je jednom prilikom rekao: „Basara mi je lijek i za neke privatne traume i frustracije.“ Da li ste ikada dobili veće priznanje od toga?

- Dobio sam nekoliko priznanja u tom rangu, do kojih izuzetno držim, u svakom slučaju mnogo više nego do klasičnih priznanja, to jest književnih nagrada koje svaki iole relevantan pisac pre ili kasnije ispodobija sve do jedne, a koje, osim uglavnom bednog novčanog iznosa, suštinski ništa ne znače.





• Šta je ono što determiniše savremenu srpsku književost i kakva je situacija s izdavaštvom?

- Šta determiniše srpsku ili bilo koju drugu književnost pitanje je koje biste morali da postavite Gospodu Bogu, a kakva je situacija u izdavaštvu stvar je koja me uopšte ne zanima.





• Imate kolumnu u dnevnoj novini „Danas“. Šta je presudilo da prihvatite ponudu?

- Nema tu ništa (pre)sudbonosnog. Odavno ja pišem kolumne. Osim što sam prozni pisac, ja sam i novinar i to uopšte ne doživljavam ni kao tegobu ni kao degradaciju. Ima tu još nešto. Pisati kolumnu, naročito svakodnevnu, to vam daje privilegiju da zauzmete aktivan stav prema događajima oko vas. Ne mislim, naravno, da novinske kolumne imaju bilo kakav politički ili neki veći društveni uticaj, ali vam daju mogućnost da se narugate onima koji ruženje zaslužuju. A i to je nešto.





• Na tabloidno novinarstvo nije imun niko u regionu, ali u Srbiji je to poseban fenomen. Ono što još više zabrinjava od zapaljivih naslova jeste čitanost, odnosno posjećenost tih portala. Zašto je to tako?

- Galama i moralna panika se po običaju podižu na posledice, a ne na uzroke. Srbijanski tablodi jesu neopisivo odvratni. Verovatno im u odvratnosti nema premca u Evropi, a možda i u svetu, ali oni su istovremeno najvernija moguća slika društvene stvarnosti u Srbiji. Nisu, dakle, srpski tablodi srozali sve kriterijume, nego su najpre srozani svi kriterijumi, pa su se tek onda pojavili tabloidi kao, hajde da se malo našalimo, zvanična glasila kolektivnog nesvesnog. U Srbiji su tokom poslednjih trideset godina prostakluk, pokvarenjaštvo i podilaženje najnižim instiktima postali unosne profesije kojima se ne bave samo urednici tabloida nego i neki akademici i doktori nauka. I tu se više ništa ne može učiniti, a možda i ne treba ništa činiti.





• Postoje li mediji koji se koliko-toliko drže osnovnih postulata novinarskog zanata?

- Od štampanih medija to su samo „Danas“ i „Blic“ u kome se, iako je koncipiran kao tabloid, još uvek mogu pročitati ozbiljni i kritički tekstovi i koji čak ima solidnu rubriku za kulturu. Sve ostalo je mrak. Meni lično je ipak najodvratniji list koji se samohvališe da je vrhunac ozbiljnog novinarstva, mislim na „Politiku“ u kojoj se malograđanski primitivizam, koji je u tabloidima ogoljen, servira upakovan u ukrasni papir i premazan marcipanom. I o „Politici“ sam, između ostalog, pisao u „Andrićevoj lestvici užasa“. Dakle, dobre novine postoje, ali ih je malo i nalaze se pod velikim pritiskom politike. I to ne samo Vučićeve. Pritisak je podjednako, mada diskretnije, vršen i u vreme kada je na vlasti bila koalicija predvođena Demokratskom strankom.





• Sport, kultura, nauka... Postoji i ona druga strana Srbije. Može li neko sa strane iz srbijanskih medija uopšte steći neku realnu sliku o društvu u Srbiji?

- Sportu u Srbiji, koliko vidim, ide dobro, kulturi mnogo manje dobro, a nauci nikako. Sve da se u nju ulaže novac, što nije slučaj, ne bi imao ko da se naukom bavi, jer se svi koji su za to sposobni odavno nalaze u Švajcarskoj, Nemačkoj, Kanadi i bogzna gde sve ne.













PERMANENTNI SUKOBI













• Vjerujete li da opet može doći do sukoba na ovom prostoru?

- Na ovom prostoru sukobi nikada nisu ni prestajali. Za sada, istina, nisu u oružanoj fazi, ali to ne znači da ih neće biti jer je glavni generator tih sukoba, nacionalizam, snažniji nego ikada ranije. Čini mi se snažniji nego početkom devedesetih.





• Nekako u talasima aktuelizira se tema „politička angažovanost pisaca - da ili ne“. Kakav je Vaš stav?

- Nema besmislice koja se ovde neće aktuelizovati. Pisci se, ako to hoće, mogu politički angažovati kao i pripadnici bilo koje druge profesije. Ne vidim zašto su pravnici i lekari kompetentniji u stvarima politike.





• Da li je danas u Srbiji sva moć zaista u rukama Aleksandra Vučića i kako komentarišete njegovu uvjerljivu pobjedu u izboru za predsjednika?

- Jeste. Sva politička, a bogme i ekonomska moć nalazi se u rukama Aleksandra Vučića, što naravno nije dobro, ali ipak ne razumem moralnu paniku koja se oko toga podiže u takozvanim opozicionim krugovima, jer se u Srbiji, od njenog nastanka kao moderne države pa do današnjeg dana, politička moć seli iz ruku jednog, u ruke drugog pojedinca. To je aksiom. Sve ostalo je promenjivo. Uključujući društvena uređenja. Imajući to u vidu, kako drugačije, osim rečenicom „nije ni moglo biti drugačije“, komentarisati ubedljivu Vučićevu izbornu pobedu.





• Koliko se Vučić zaista promijenio u odnosu na devedesete?

- Na rečima puno, na delu malo ili nimalo.





• Kako gledate na proteste koji već danima traju širom Srbije? Ko stoji iza njih i šta uopšte traže?

- Gledam te proteste kao hiljaditu reprizu pokušaja, a u nekim prošlim sam i ja učestvovao, da se za nekoliko dana promeni nešto što se može promeniti samo strpljivim, dugogodišnjim radom. Tu mislim na izgradnju stvarnih institucija, umesto postojećih maketa.













VAŠARSKA MANIPULACIJA













• Kako komentarišete političko djelovanje Milorada Dodika i generalno političku situaciju u BiH?

- Teško bi se delovanje Mila Dodika moglo nazvati političkim. Pre bih ja to nazvao vašarskom manipulacijom nacionalnim emocijama. Politička situacija u BiH mi je krajnje nejasna, a sumnjam da je sasvim jasna i bosanskim političarima. Velika konfuzija.













BEZ NAKNADE













• Među nizom knjiga koje ste napisali je i ona „Tajna istorija Bajine Bašte“. Piše li tamo slučajno i o tome hoće li Srebrenica konačno početi dobijati naknadu za potopljeno zemljište zbog hidroelektrane?

- Nisam se u romanu bavio katastrom i naknadama za poplavljeno zemljište, ali rekao bih, a istorija mi daje za pravo, da Srebrenica nikada neće dobiti tu naknadu.