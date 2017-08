Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 07.8.2017.





Danas se u Hercegovini i na jugozapadu Bosne očekuje pretežno vedro. U ostaku naše zemlje oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti tokom poslijepodneva ili krajem dana.U jutarnjim satima i dio prijepodneva slaba kiša ili lokalni pljusak su mogući ponegdje u Bosni. Vjetar u Bosni, slab, sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, slaba do umjerena, bura. Jutarnje temperature od 14 do 20, na jugu od 22 do 27, a dnevne od 23 do 29, na jugu od 32 do 38°C.





U Sarajevu veći dio dana pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima, a povremeno i tokom prijepodneva je moguća slaba kiša. Krajem dana razvedravanje. Jutarnja temperatura oko 18, a dnevna oko 25 °C.