SARAJEVO, 4. avg. 2017





U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano i vruće.





Tokom poslijepodneva ponegdje u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne je moguć pljusak kiše praćen grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, u Bosni sjeverni i sjeveroistočni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 19 do 25, na jugu od 24 do 29, a dnevne od 32 do 38, na jugu i sjeveru do 42 stepena.





U Sarajevu sutra će biti sunčano i vruće. Poslijepodne lokano je moguć slab pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 20, a dnevna oko 36 stepeni.





U BiH danas je bilo pretežno vedro.