Bosch i Daimler predstavili parkiranje bez vozača u stvarnim uvjetima

Stuttgart, 01. Avgust (agencije/startbih)



Ručno parkiranje sada je stvar prošlosti. U parkirnoj garaži Muzeja Mercedes-Benz u Stuttgartu Bosch i Daimler pretvorili su uslugu automatiziranog parkiranja u stvarnost. Davanjem naredbe s pomoću pametnog telefona vozači sada mogu automatizirano parkirati automobile na njima dodijeljena mjesta bez potrebe za nadzorom kretanja vozila. Usluga automatiziranog parkiranja važna je prekretnica na putu prema autonomnoj vožnji. Pilot-rješenje u parkirnoj garaži Muzeja Mercedes-Benz prvo je rješenje na svijetu koje se temelji na infrastrukturi za uslugu potpuno automatiziranog parkiranja u stvarnim uvjetima, s vozačem za volanom ili bez vozača. Od početka 2018. posjetitelji će i sami moći iskusiti praktičnu uslugu u garaži muzeja i uštedjeti vrijeme koje bi inače potrošili na parkiranje.





Poput čarolije: automatizirana vožnja do parkirnih mjesta i natrag



S pomoću pametnog telefona svatko može rezervirati automobil putem aplikacije. Putovanje počinje kada se automobil samostalno odveze do mjesta preuzimanja vozača. Vraćanje automobila jednako je lako: posjetitelj ostavlja vozilo na prostoru za ostavljanje vozila u garaži i vraća ga s pomoću aplikacije na pametnom telefonu. Kada inteligentni sustav parkirne garaže prepozna vozilo, automobil se pali te ga sustav vodi do njegova mjesta.



Parkiranje bez vozača omogućeno je međudjelovanjem inteligentne infrastrukture parkirne garaže iz Boscha i automobilske tehnologije iz Mercedes-Benza. Senzori ugrađeni u parkirnoj garaži nadziru prolaz za vožnju i njegovo okruženje tijekom navođenja vozila. Tehnologija u automobilu sigurno pretvara naredbe koje dobiva od infrastrukture parkirne garaže u manevre vožnje i na vrijeme zaustavlja vozilo ako je to potrebno. Senzori za infrastrukturu parkirne garaže i komunikacijsku tehnologiju dolaze iz Boscha. Daimler osigurava pilot-vozila i parkirnu garažu muzeja u privatnom vlasništvu. Zajedno s Boschem, oni će definirati sučelje između infrastrukture i vozila te izvršiti potrebne izmjene na tehnologiji senzora i softveru automobila.



Prvo na svijetu odobrenje za rad za parkiranje bez vozača



Nakon premijere uslijedit će intenzivno testiranje i faza pokretanja. Projekt su od početka nadgledale lokalne agencije: regionalno administrativno tijelo u Stuttgartu i ministarstvo prometa savezne pokrajine Baden-Württemberg te stručnjaci iz tvrtke TÜV Rheinland s ciljem ocjenjivanja radne sigurnosti automobilske tehnologije i tehnologije parkirne garaže. Regulatorna tijela moraju izdati svoje konačno odobrenje prije nego što parkiranje bez vozača bude ponuđeno kupcima, a javnost će se po prvi put u svijetu moći služiti uslugom automatiziranog parkiranja u parkirnoj garaži Muzeja Mercedes-Benz od početka 2018. godine. Na taj će način Bosch i Mercedes-Benz dobiti uvid u to kako korisnici reagiraju na uslugu automatiziranog parkiranja. Postojeće parkirne garaže moguće je naknadno opremiti tehnologijom infrastrukture. Za operatere parkirnih garaža parkiranje bez vozača značit će učinkovitiju uporabu slobodnih parkirnih mjesta: jednaka veličina prostora moći će primiti do 20 % više vozila.