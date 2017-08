Općina Stari Grad angažovala je Dobrovoljno vatrogasno društvo „Vratnik“ za pranje ulica u užem starogradskom jezgru. Zbog velikog broj turista koji posjećuju ovaj dio grada, kao i sve veće frekvencije prolaznika ulicama Baščaršije, ukazala se potreba za dodatnim pranjem ulica u ljetnom periodu.

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Vratnik“ svake noći od 00,00 do 06,00 sati peru ulice vatrogasnim vozilom od Baščaršijskog trga, kroz Sarače i Ferhadiju, sve do Gradske tržnice. Također, uključene su i sporedne ulice Bravadžiluk, Veliki i Mali Ćurčiluk, Kazazi, Gazi Husrev-begova, Protin sokak i druge prema potrebi. Podsjećamo, početkom godine je Općina Stari Grad Dobrovoljnom vatrogasnom društvu “Vratnik” dodijelila namjensko vatrogasno vozilo sa punom opremom koje se može koristiti u uskim ulicama karakterističnim za područje Starog Grada. Upravo to vozilo koristi se za pranje ulica, jer zbog manjih dimenzija može pristupiti uskim ulicama Baščaršije.