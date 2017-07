(s.r.)

Prosječna starost autobusa koji krstare po cestama u BiH je 24 godine, kažu u Vijeću ministara BiH pozivajući se na podatke Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka u BiH.

Ovo stoji u odgovoru na poslaničko pitanje koje je postavio zastupnik Saša Magazinović.

„Smatrao sam da je to važno pitanje jer smo u krakto vrijeme imali dvije saobraćajne nezgode u kojima su učestvovali autobusi koji su prevozili djecu, na putu prema Vlašiću i u Pošušju. Ni u jednoj nije bilo ljudskih žrtvata ili teških povreda, ali je sve to, uz dva-tri slična slučaja, bilo vrlo indikativno, a na ove pojave su me upozorili i neki ljudi putem facebook-a, pa sam smatrao da je važno da počnemo pričati o tome“, kaže Magazinović i naglašava da nije dobio odgovor na pitanje kako je ova problematika definisana u EU da bi mogao da pokrene određene promjene zakonodavstva i usklađivanje sa standardima EU.





Sudski vještak saobraćajne struke Mirko Cvitanović smatra da je starost autobusa od 24 godine nedopustiva ne cestama, pogotovo lošim kao u BiH.

"Stanje autobusa u BiH je jako loše, grozno, nemam riječi da opišem koliko je to loše. Autoprevoznici i saobraćajne vlasti bi morale voditi računa o tome da je na prvom mjestu sigurnost putnika, pa onda sve ostalo i s tog aspekta je 24 godine previše. Lično ne bih dozvolio ni jednu registrucaiju za vozilo starije od 20 godina, čak i 15 godina u javnom prevozu i zakon koji to definiše treba izmjeniti. Najbolje bi bilo da idu na 15 godina jer kasnije nema nikakve garancije za sigurnost, dolazi do zamora materijala i to je nemoguće popraviti“, kaže Cvitanović.





Njegov kolega, vještak Ševal Kovačević upozorava da je u BiH za posljednjih 15 godina na cestama ubijeno 5.000 ljudi, a ranjeno 19.000, da su ceste sve lošije, a vlasnici pumpi sve bogatiji.

"S aspekta zakona nema prepreke da registrujete ispravan automobil bez obzira na to koliko je star s tim da je sve starije od 30 godina old tajmer. Stara vozila morate održavati, ulagati u njih, u njihovu tehničku ispravnost s tim da ima stvari koje je nemoguće popraviti: mehanizam za upravljanje, krajnice, spone i slično. Najopasnije kod ovih teških vozila jeste da imate jaki motor. Autobusu s dobrim motorom prelaze tri miliona kilometara, ali transmisija, karoserija i slično ne mogu to podnijeti pri brzini od 100 ili više kilometara i onda možete voziti beskonačno dugo bez problema, ali ako naletite na rupu na putu ili slično - težište vozila ne prati vektor brzine i staro vozilo niko ne može smiriti na putu“, kaže Kovačević i naglašava da su u EU pravila da na cesti nema vozila starijeg od 12 do 15 godina.

„Kod njih je 8 godina amortizacioni period za autobus, 12 godina ih tretiraju kao ispravne, ali mi smo sirotinja i sve koristimo tri puta duže i imaćemo velike probleme u budućnosti jer sada vam u Evropi zaustave naš autobus na cesti, odvedu ga na servis i za najmanji kvar je kazna 20.000 KM i isključenje autobusa iz saobraćaja“, pojašnjava Kovačević i upozorava da "novac od putarina mora biti vraćen putevima".





Ilustracije radi, početkom jula je njemačka policija isključila iz prometa neispravni autobus sa bh-registarskim tablicama jer je utvrđeno curenje hidraulične tečnosti iz volana. Autobus je isključen iz prometa, vozač je morao platiti kaznu, a putnici, mahom djeca, su čekali zamjensko vozilo. Slično se desilo i mjesec dana ranije. Na isti način je prije par godina Uprava za inspekcijske poslove u FBiH slučajnim odabirom pregledale autobuse koji učestvuju u prometu i tada je zabiježen ogroman procenat neispravnih registrovanih autobusa u javnom saobraćaju.