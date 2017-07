SARAJEVO, 28. jula 2017





U Bosni i Hercegovini sutra će preovladavati sunčano vrijeme uz malu, ponegdje, umjerenu oblačnost.





Vjetar će biti slab, na sjeveru Bosne istočni i sjeveroistočni, a u ostalim područjima jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 18, na jugu od 19 do 23, a dnevne od 29 do 34, na jugu do 36 stepeni.





U Sarajevu sutra će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 14, a dnevna oko 30 stepeni.





U BiH danas je pretežno vedro.