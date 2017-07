SARAJEVO, 27. jula 2017





Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za "Agrokor" Anto Ramljak, predstavnici Vijeća ministara BiH i dobavljača sastali su se danas u Sarajevu, a konstatirano je da, kad su u pitanju dobavljači i održavanje radnih mjesta, situacija nije dramatična kao što je to bila prije mjesec ili dva.





Ramljak je za novinare naglasio da je prezentirao u detalje plan restrukturiranja "Konzuma", a sadrži ulazak "Merkatora" u vlasništvo svojih prodavnica. Kazao je da će u 83 prodavnice ući "Merkator", a 176 će ostati u "Konzumovom" vlasništvu.





- Razdvojit će se kompanija na dva formata, a tako ćemo vratiti i povjerenje kupaca - rekao je Ramljak.





Najavio je likvidaciju "Velproa" te kazao da će u tom dijelu određeni broj ljudi biti zbirnut uz kompanije u sustavu "Agrokora", a određeni broj tih ljudi će, prema zakonu dobiti otpremnine ili otići u penziju.





- Mislim da smo doveli situaciju u stabilniju fazu u kojoj u budućnosti možemo očekivati samo veći rast i poboljšanu situaciju. Mislim da smo došli do trenutka kad situacija kreće ka pozitivnom - rekao je Ramljak.





Upitan da kaže zna li da je u BiH oformljena Skupština dobaljača koji traže da se ne potpisuju ugovori s "Merkatorom" dok im se na daju jednistvene garancije, Ramljak je dodao da je o tome informiran prije početka današnjeg sastanka, ali da nema potrebe za postavljanjem ultimatuma.





- Znam da je formirana Skupština dobavljača. To je legitimno udruživanje, tako da ćemo im dati odgovor na to. Ne vidim problem u tome, jedino bih apelirao da ne postavljaju čvrste ultimatume i uvjete. Za to nema razloga jer se radi i za njihovo dobro. U konačnici, radi se ono što je najvažnije za njih i sve građane BiH - rekao je Ramljak.





Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović naglasio je da je na današnjem sastanku sasvim jasno rečeno, i da se stvaraju dvije kompanije u okviru jednog vlasnika ("Merkator" koji bi preuzeo 83 objekta i 176 ostaje "Konzumu") te najavio da je za kraj augusta dogovoren novi sastanak u Sarajevu na kojem će biti riječi o tome.





- Ključni trenutak je august i septembar. Očekuje se da se, sva pitanja u okviru 'Konzuma', odnosno 'Merkatora' završe do kraja augusta, septembar iskoristi za posebnu pomoć i marketing 'Merkatora', a da sav proces bude završen najdalje do kraja septembra, odnosno 1. oktobra - naglasio je.





Za dobavljače kaže da je plan da se tekući dug postepeno smanjuje, a konstatirano je da on nije povećavan u proteklim sedmicama, a dug koji "Agrokor", odnosno "Konzum" nije uspio da sarvisira da se reprogramira na više rata u skladu s dogovorom koji će imati s dobavljačima, Asocijacijom poslodavaca ili Skupštinom dobavljača.





Ministar Šarović kaže da su od rukovodstva "Konzuma" dobili informaciju da tekuće dugovanje te kompanije iznosi 63 miliona KM.





Miljenko Crnjac koji je na sastanku predstavljao proizvođače i dobavljače u BiH kazao je novinarima da traže „kolateral za naša potraživanja, našu izloženost i plasmane“.





- Ono što je nama bitno, jeste osiguranje naše izloženosti. Zamolio bih da naše zahtjeve shvate ozbiljno, a projekt koji su ponudili mi u potpunosti podržavamo - pojasnio je kratko neke od zahtjeva.





Mišljenja je da su institucije BiH, ali i predstavnici "Agrokora", "Konzuma" i "Merkatora" razumjeli šta oni traže i očekuju da će imati razumijevanja za njih.





"Agrokorove" kompanije - kćerke u BiH zapošljavaju oko 5.200 radnika, a najviše ih je u podružnici "Konzuma", koja je u BiH registrirana kao samostalni pravni subjekt.​