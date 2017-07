SARAJEVO, 26. jula 2017





U Bosni i Hercegovini sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme.





Nešto manje oblačnosti i sunčanije očekuje se na jugu i jugozapadu zemlje.





Od sredine dana prema večernjim satima slabiji lokalni pljuskovi su mogući u istočnim, centralnim i jugoistočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 16, na jugu do 19, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 30 stepeni.





U Sarajevu sutra će biti umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 24 stepena.





U Bosni i Hercegovini danas je bilo umjereno, a ponegdje i pretežno oblačno vrijeme. Ponegdje u jugozapadnim i planinskim područjima registrovana je i grmljavina. Nešto manje oblačnosti i sunčanije bilo je na jugu i jugozapadu.





Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan-sedlo i Sokolac 21,