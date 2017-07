Izgledi vremena 25.7.2017.





U utorak, 25.07.2017., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. U Bosni padavine većinom u jutarnjim satima i dio prijepodneva. Od sredine dana prema poslijepodnevnim satima lokalno je moguć pljusak u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. U Hercegovini veći dio dana su mogući pljuskovi. Jače padavine sa grmljavinom prije podne. Vjetar slab do umjerene jačine većinom sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 14 i 18°C, na jugu zemlje do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 19 i 24°C, na jugu do 28°C.





U srijedu, 26.07.2017., u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme. Prije podne lokalni pljuskovi su mogući prvo u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne, a od sredine dana prema večernjim satima pljuskovi se očekuju u većem dijelu zemlje. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 20 i 25°C, na jugu zemlje do 28°C.





U četvrtak, 27.07.2017., u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima slabiji lokalni pljuskovi su mogući u sjevernim i istočnim dijelovima Hercegovine i zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 14°C, na jugu do 18°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26°C, na jugu zemlje do 29°C.