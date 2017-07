SARAJEVO, 21. jula 2017





U Bosni će sutra biti malo do umjereno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu oblačnost. Tokom dana, postupno povećanje oblačnosti.





Razvojem oblačnosti, ponegdje u sjevernim i sjeveroistočnim područjima Bosne moguć ja i slab pljusak kiše. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura kretat će se od 15 do 21, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 33 do 39 stepeni.





U Sarajevu će biti malo do umjerno oblačno i sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 34 stepena.





U Bosni i Hercegovini danas je bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana, došlo je do postupnog povećanje oblačnosti. Do kraje dana ponegdje u centralnim i istočnim područjima moguć je i kratkotrajni pljusak kiše.





Temperature zraka u 14.00 sati: Bjelašnica 17 stepeni, Ivan-sedlo 27, Sokolac 30,