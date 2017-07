SARAJEVO, 21. jula 2017





Savez za bolju budućnost BiH (SBBBiH) saopćio je danas da je koalicija sa predsjednikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirom Izetbegovićem "pukla zbog njegovog laganja naroda".





U saopćenju iz ove stranke se navodi da "u svom ratu protiv svih, Bakir Izetbegović iznova dokazuje da mu sklonost ka istini apsolutno nije poznata".





Tvrde da nakon navoda o 100.000 zaposlenih i priče žrtvama genocida u Vijećnici, Izetbegović uporno plasira neistinu da su koalicioni odnosi sa SBB-om praktično prestali jer je SBB imao lošiji izborni rezultat, pa su shvatili da im je bolje da budu dalje od SDA.





- Istina je potpuno suprotna: SDA i SBB su dobili 33 zajednička općinska načelnika, a broj SBB-ovih vijećnika su za nas vrlo zadovoljavajući - navodi se u saopćenju i dodaje da je problem u koaliciji nastao "kada je definitivno utvrđeno da je Bakir Izetbegović idejni tvorac montiranih optužnica protiv Radončića, gdje su Zvizdićevi bliski rođaci Čampare i procesuirani tužioci Mihajlović i Salihović bili puki operativni egzekutori".





- SBB, kao odgovorna stranka, nije htjela da koaliciono podržava politiku potcjenjivanja kolektivne pameti građana. To se odnosi i na uzurpaciju OSA-e, FTV-a, a da se ne govori o tome da SBB neće dozvoliti da BiH bude poligon Erduanove diktature u vidu uporne reprize antidržavne drskosti “malog sina velikog oca“ - stoji u saopćenju.





Na kraju, kažu u SBB-u, Izetbegović stalno govori "da je SBB od SDA dobio ogroman broj pozicija".





- SBB je pozicije dobio svojim izbornim rezultatom, a ne nečijom velikodušnošću. Uz to, svi premijeri od kantona, FBiH i Vijeća ministara su iz SDA! Direktori Telekoma, Elektroprivrede, OSA-e, FTV-a, brojnih agencija su iz SDA, a SBB nije dobio ni 10 posto mjesta koje su s punim pravom nekada dobijali SBiH ili SDP kada su bili u koaliciji sa SDA. Velikodušnost SBB-a da uopće svoj ulazak u vlast ne dovodi u vezu sa što većim brojem dobijenih funkcionerskih pozicija, nikada se ranije nije dogodila, niti će se u tom smislu SDA-u više dogoditi od bilo kojeg hipotetičkog koalicionog partnera. Ali, Izetbegoviću kojem se autoritet u samoj SDA već razbio na više frakcija, a jedino ga podržava pet familija, istina opet ništa ne znači. Ratom koji on mjesecima svakodnevno otvara svuda i svima, pa i unutar SDA i koalicije, odlazeći Izetbegović prvenstveno želi da sakrije unutarstranačku pobunu. SDA vrlo precizno zna da ih Bakir vodi u istorijski rikverc vlastitog apsolutističkog vladanja.Ali, loša vijest za njega je da to on pokušava da realizira u vrijeme kada svijet i Evropa ne žele da ga personalno vide niti na jednoj diplomatskoj destinaciji. Zato je koalicija SBB-a sa Izetbegovićem pukla zbog njegovog laganja svima i upornih pokušaja da, udarcima na Radončića, uvede cenzuru “Avazu“! A, jedina krivica Avaza je da nije htio biti propagator rezultata kojih nema i zato što otvara nezgodne poratne teme i otvoreno piše šta narod misli o njegovoj direktorici Sebiji - stoji u saopćenju koje potpisuje Press centar SBB-a.