Prognoza vremena za Bosnu i Hercegovinu 20.7.2017.





Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće. Tokom poslijepodneva, umjeren razvoj oblačnosti, ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne može usloviti pljusak kiše. Vjetar, slab do umjeren, uglavnom zapadni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 13 do 19, na jugu od 21 do 26, a dnevne od 31 do 37 °C.





U Sarajevu sunčano i vruće. Jutarnja temperatura oko 15, a dnevna oko 31 °C.