SARAJEVO, 19. jula 2017





Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je narandžasto upozorenje od 20. do 22. jula u vremenskom intervalu do 14.00 do 17.00 sati zbog visoke dnevne temperature zraka i visoke vrijednost UV indeksa.





Upozorenje je izdato za područje Hercegovine, Krajine, za sjever i sjeveroistok Bosne.