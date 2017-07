SARAJEVO, 13. jula 2017





Povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Agrokor Ante Ramljak potvrdio je danas novinarima u Sarajevu, nakon sastanka s bh. dobavljačima, da će do septembra biti izvršeno razdvajanje Mercatora i Konzuma, kada će Mercator preuzeti 83 svoje prodavnice, a Konzumu ostaje 170 prodavnica.





- Svi dobavljači koji su bili prisutni dobro su prihvatili plan koji podrazumijeva da Mercator preuzme nazad 83 prodavnice koje su bile u njihovom vlasništvu i najmu prije spajanja s Konzumom u BiH, a Konzumu će ostati 170 dućana koji su bili u njegovom vlasništvu ili najmu prije spajanja s Mercatorom. Zapravo se radi o razdvajanju i vraćanju na početne pozicije gdje smo bili 2013. godine - pojasnio je Ramljak.





Potvrdio je da su sve analize, urađene u proteklih nekoliko mjeseci, i pokazale da je to najbolja opcija, a upravo, s detaljnim finansijskim pokazateljima to je danas prezentirano bh. dobavljačima prema kojima je do sada dospjeli dug 80 miliona KM.





Svi dugovi će biti isplaćeni, tvrdi Ramljak, izražavajući uvjerenje da je ovim vraćeno povjerenje kako bi se nastavilo s normalnim poslovanjem grupacije unutar BiH u maloprodajnom lancu.





Međutim, nije mogao govoriti koliko je to nerentabilnih prodavnica koje bi mogle biti zatvorene, ali je naglasio da je potrebna dokapitalizacija Konzuma iz Hrvatske, dodajući da su u toku pregovori s domaćim lancima prodavnica koje bi mogle preuzeti te objekte. Jedan od njih je Bingo koji će uskoro preuzeti prodavnicu i radnike iz Konzuma u Zenici.





- Neophodno je restrukturiranje. To podrazumijeva smanjenje troškova poslovanja. Nije nužno da se samo to svodi na zatvaranje prodavnica i otpuštanja ljudi. Uradit ćemo sve da što više ljudi koji rade u njima prebacimo na neka druga radna mjesta u okviru Konzuma ili grupacije - obrazložio je.





Za dva do tri mjeseca bit će poznato koliko je takvih nerentabilnih prodavnica implementacija će ići postupno i neće biti naglog otpuštanja na stotine ljudi, kako kaže, kako se to moglo čuti jer za tim nema sada potrebe.





- Imamo i drugačiju situaciju da u nekim dućanima imamo manjak ljudi s preslagivanjem ćemo doći do optimalne brojke - kazao je ističući da će dio novca od 480 miliona eura iz kreditnih sredstava Agrokora biti izdvojen dobavljačima.





Nakon razdvajanja Mercatora i Konzuma slijedi dokapitalizacija Konzuma i isplata dobavljačima koja bi trebala biti u septembru.





Generalni direktor Milkosa Adin Fakić potvrdio je također da razgovori traju dva mjeseca i sve vrijeme prisutan je transparentan odnos Konzuma BiH, a danas im je i potvrđeno da će Konzum preuzeti sva potraživanja i da će dobavljačima isplatiti dugovanja.