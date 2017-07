U organizaciji Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba, s Ovčare nedaleko od Vukovara u četvrtak je krenuo ultramaraton do Potočara kod Srebrenice, kojim će biti odana počast žrtvama genocida u tome bosanskohrercegovačkom gradiću.

Pet ultramaratonaca istrčat će do Potočara u pet etapa 227 kilometara, da bi tamo došli 10. srpnja, dan uoči obilježvanja 22. godišnjice genocida u Srebrenici.

Riječ je o šestom po redu ultramaratonu kojim Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba želi odati počast žrtvama zločina u Srebrenici i Vukovaru te svim nevino stradalim tijekom rata u Hrvatskoj i BiH od 1990. do 1995. godine. Prva etapa trči se do Vinkovaca, druga do Brčkog, treća do Janje, četvrta do Zvornika, a peta etapa do Potočara.

"Povezivanjem dva grada žrtve, Vukovara i Srebrenice, želimo podići svijest o važnosti sjećanja i konačnog rješavanja pitanja nestalih osoba kao izraza temeljne humanosti prema svima koji još uvijek ne znaju ništa o sudbini svojih najmilijih", rekao je zamjenik predsjednika Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba Ekrem Bećirović.

Ultramaraton se održava pod pokroviteljstvom hrvatske predsjednice Kolinde Grabar – Kitarović, člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.