SARAJEVO, 3. maj 2017





U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra se u jutarnjim satima očekuje pretežno oblačno vrijeme.





U ostatku dana sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslijepodneva ili krajem dana u Bosni su mogući lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab, jugozapadni. Jutarnje temperature od 4 do 10, na jugu od 8 do 13, a dnevne od 18 do 24 stepena.





U Sarajevu sutra će jutro biti pretežno oblačno, a u ostatku dana se očekuje postepeno razvedravanje. Tokom dana postoji mala vjerovatnoća za slab pljusak kiše. Jutarnja temperatura oko 8, a dnevna oko 21 stepen.





U Bosni i Hercegovini danas je umjereno do pretežno oblačno vrijeme.