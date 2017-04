SARAJEVO, 28. april 2017





Prvi bosanskohercegovački animirani dugometražni film "Birds Like Us" ("Ptice kao mi") zabilježit će svjetsku premijeru 5. maja na prestižnom drugom po veličini festivalu animacije u svijetu The Stuttgart International Festival of Animated Film (ITFS ), u okviru takmičarskog programa festivala.





Film "Birds Like Us" inspirisan je knjigom "Govor ptica" Farida al-Din Muhamaad Attara, a režiju je potpisao Faruk Šabanović.





On je na scenariju radio sa svjetski nagrađivanom scenaristicom Olivijom Hetreed i nagrađivanom producenticom Cat Villiers. Villiers je također bila producentica na Oskarom nagrađenom filmu Danisa Tanovića "Ničija zemlja".





- Izuzetna nam je čast prvi bh. dugometražni animirani film predstaviti na ovako impozantnom festivalu kao što je ITFS. Iza nas je dugo godina truda i rada na ovom filmu, a put koji nam se otvara na polju njegove promocije je pokazatelj da smo zaista napravili čudo - kazao je producent filma "Birds Like Us" Adnan Ćuhara.





Važna je činjenica da su na ovom filmu radili dvanaest svjetski poznatih imena, među kojima su i troje sa A liste glumaca kao što su dobitnici Oscara Jeremy Irons, Jim Broadbent, Alicia Vikander, koji su dali svoje glasove animiranim junacima.





Snimanja su završena u tri navrata u londonskim studijima Warner Bros i Gold Crest.





Glumci koji su posudili glasove u bh. sinhorniziranoj verziji su Izudin Bajrović, Zana Marjanović, Jasenko Pašić, Ermin Bravo, Muhamed Hadžović, Alija Aljović, Boris Ler, Zoka Ćatić, Arma Tanović, Maja Salkić i Sanjin Milavić.





Muziku za film potpisuju Timothy Bruzon i dobitnik šest Grammyja Peter Gabriel koji je jedno od najvećih imena svjetske muzike sa više od 80 potpisa na filmovima.





Sound design i sound mix je također rađen u Londonu, a vodio ga je Eilam Hoffman, čiji je tim osvojio dva Oscara za sound design i sound mix za film "Gravity".





Sihronizaciju bh. verzije filma je vodila Amela Ćuhara koja je ujedno i co-režiserka filma "Birds Like Us".