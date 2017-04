Izgledi vremena 28.4.2017.





U petak, 28.04.2017., preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slaba kiša se očekuje u Hercegovini, Krajini i zapadnim područjima Bosne. Od sredine dana jače padavine koje će se postepeno premještati sa zapada prema istoku zemlje gdje se kiša očekuje tek krajem dana. Obilnija kiša poslije podne u zapadnim područjima Bosne. U noći na subotu na vrhovima planina će padati i snijeg. Vjetar umjeren i jak, sa mogućim olujnim udarima, južnog smjera. Prema večernjim satima vjetar će oslabiti i tokom noći će postepeno mijenjati smjer na istok i sjeveroistok. Najniža jutarnja temperatura zraka između 10 i 16°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 17 i 23°C, u zapadnim područjima Bosne do 17°C.





U subotu, 29.04.2017., pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većem dijelu zemlje. Obilnije padavine u Hercegovini, centralnim i istočnim odručjima Bosne. Na vrhovima planina će padati snijeg. Od večernjih sati se očekuje smanjenje oblačnosti u Krajini, zapadnim područjima Bosne i u Hercegovini. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 5 i 10°C, na jugu od 10 do 14°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 9 i 15°C, na jugu zemlje do 18°C.