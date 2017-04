SARAJEVO, 27. april 2017





Evropski judo kup ''TOP ranking za seniore i seniorke Sarajevo open 2017'', bit će održan ovog vikenda u Sarajevu.





Takmičenje koje se nalazi u kalendaru evropske Judo Unije i boduje se za evropsku ranking listu 12. put organizuje Judo Savez BiH, u saradnji sa klubovima - tehničkim organizatorima.





Na Evropa kupu nastupiti će Albanija, Australija, Austrija, Belgija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Finska, Francuska, Hrvatska, Mađarska, Izrael, Italija, Luksemburg, Norveška, Poljska, Rumunija, Rusija, San Marino, Srbija, Slovenija, Švicarska, Turska i Velika Britanija s 280 takmičara, najavljeno je iz Judo saveza BiH.





Učešće su najavili velikani tog sporta poput olimpijskog pobjednika iz Rija 2016. u kategoriji do 81 kg, Rusa Khasana Khalmurzaeva, bivšeg prvaka svijeta u kategoriji do 90 kg, Francuza Loica Pietrija, osvajača evropske medalje za seniore u kategoriji do 100 kg, Francuza Alexandra Iddira i drugih.





Bosnu i Hercegovinu će predstavljati Aleksandra Samardžić u kategoriji do 70 kg, Petar Zadro u kategoriji do 66 kg, Toni Miletić u kategoriji do 90 kg, Nikola Boljanović u kategoriji do 73 kg i drugi mladi reprezentativci čije vrijeme tek dolazi i za koje je ovo zasigurno izvrsna prilika da nastupe na jednom velikom seniorskom takmičenju.





Reprezentacija BiH će biti hendikepirana zbog lakših povreda najbolje takmičarke u ženskoj konkurenciji Larise Cerić i najboljeg takmičara u muškoj konkurenciji Haruna Sadikovića.