ZAGREB, 27. april 2017





Znanstvenici sa Sveučilišta Cambridge otkrili su da larve moljca koje jedu vosak u pčelinjim košnicama također razgrađuju plastiku. Eksperimenti su pokazali da ovaj neobični insekt rastvara kemijske veze u plastici slično kao što razgrađuje vosak.





Svake godine se širom svijeta proizvede oko 80 miliona tona plastičnog polietilena, od kojeg se prave vrećice i pakiranja za hranu, ali su za njegovu razgradnju u prirodi potrebne stotine godina.





Međutim, gusjenice moljca (Galleria mellonella) mogu izbušiti rupu u plastičnoj vrećici za manje od jednog sata, prenosi portal croenergo.eu.





Dr Paolo Bombelli, biokemičar sa Cambridgea, smatra da je to samo polazna tačka.





- Moramo do detalja proučiti taj proces. Nadamo se da će to dovesti do rješenja za umanjenje problema plastičnog otpada - smatra on.





Dr Bombelli i njegova kolegica Federica Bertocini sa Španjolskog nacionalnog istraživačkog savjeta, patentirali su to otkriće.





Oni sada žele ubrzati proces i pronaći enzime koji stoje iza tog prirodnog procesa, a nagađaju da je možda riječ i u mikrobima koji žive u organizmu. Istraživanje je objavljeno u časopisu "Current Biology".