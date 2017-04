STOLAC, 27.april 2017





U sklopu europskog projekta "From Local Identities to European Identity" (Od lokalnih identiteta do europskog identiteta) u Stocu i Čapljini, od 28. travnja do 1. svibnja, boravit će 180 predstavnika lokalnih zajednica iz Italije, Hrvatske, Slovenije, Srbije i BiH.





Stolac, kao član mreže malih europskih kulturnih gradova pod nazivom "I Care for…Europe", aktivno sudjeluje u povezivanju i suradnji s drugim malim gradovima i zajednicama sličnih karakteristika u Europi, priopćeno je iz stolačke općine.





Projekt uključuje male lokalne zajednice kao što su Općina Aquileia, Grad Tarcento i Općina Recanati (Italija), Općina Bač (Srbija), Općina Stolac i Općina Čapljina (Bosna i Hercegovina), Općina Piran (Slovenija) i Općina Rakovica (Hrvatska), koje su sačuvale svoju kulturnu i prirodnu baštinu, već proglašenu UNESCO-ovom Svjetskom baštinom ili je pod pažnjom UNESCO-a, a imaju baštinu europskog značaja u smislu povijesnih, društvenih i prirodnih vrijednosti.





Ove općine su sačuvale tradicije i običaje koji pridonose multikulturalnom bogatstvu - osebujnoj karakteristici Europe i ujedno ova područja predstavljaju kolijevku naše zajedničke europske kulture i povijesti.