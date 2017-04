SARAJEVO, 26. april 2017





U Bosni i Hercegovini sutra će, prijepodne, biti umjereno oblačno vrijeme. Tokom poslijepodneva umjereno do pretežno oblačno i u cijeloj BiH vjetrovito.





Poslijepodne ili u večernjim satima kiša, pljuskovi i grmljavina se očekuju u zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, kao i Posavina. U Hercegovini kiša krajem dana ili u večernjim satima. Vjetar će biti umjeren do jak južnog smjera, a u Krajini na momente i sa olujnim udarima. Jutarnja temperatura kretat će se od 7 do 13, u Hercegovini i u Krajini od 11 do 16, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni.





U Sarajevu će biti umjereno oblačno i vjetrovito. Jutarnja temperatura oko 10, a najviša dnevna oko 21 stepen.





Danas je u Hercegovini i zapadnim područjima bilo pretežno oblačno vrijeme, a u ostalim djelovima zemlje malo do umjereno oblačno i sunčano.