SARAJEVO, 26. april 2017





Na putevima u Bosni i Hercegovini danas se saobraća uz povoljne uvjete za vožnju i umjeren promet vozila.





Zbog radova na deminiranju do 16.00 sati povremeno se obustavlja saobraćaj na magistralnom putu M-5 Ripač-Dubovsko.





Zbog radova na asfaltiranju na regionalnom putu R-445 Ilijaš-Podlugovi, saobraćaj je do sutra (27.04.) do 07.00 sati, obustavljen na području Malešića. Alternativni pravac za vozila do 7,5 tona je Donja Vogošća-Karaula-Malešići, a za vozila preko 7,5 tona Semizovac-Jošanica-autoput-Malešići.





Od ostalih puteva s izmjenjenim režimom saobraćaja zbog aktuelnih radova, izdvaja se autoput A-1 dionice Butila-Sarajevo zapad-Lepenica (vijadukt Bojnik i u blizini tunela Igman) i Zenica jug-Kakanj (u mjestu Donji Tičići), kao i magistralni putevi: M-18 Sarajevo-Semizovac, M-17 Žepče-Maglaj, M-18 Simin Han-Priboj, M-16 Poriče-Kupres, M-17 Jablanica-Mostar i M-14.1 Brčko-Bijeljina.





Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.





Radovi i dalje traju na području Hrvatske na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod i Orašje-Županja, zbog čega se, tokom dana, sporije saobraća na ovim graničnim prijelazima.