U prostorijama Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo danas je predstavljen izvještaj rada ove pravosudne institucije za proteklu godinu. Novinarima se obratila Dalida Burzić, glavna tužiteljica Tužilaštva KS-a. Ona je navela da je riješeno 64 posto više predmeta i 19 optužnica, što je tri puta više nego 2015. godine.Kazala je i da je povećan broj istraga, ali da je važna struktura istraga i njihovo vremensko trajanje.



ISTRAGE: One istrage koje traju preko godinu dana nisu dobre istrage, jer su to istrage na kojima se nije predano radilo. Ako se radi više od šest mjeseci mora se iznijeti na kolegiju i razlozi šta je dovelo do toga. Uveliko smo podmladili istrage, a istraga preko jedne godine imamo jako malo, samo zato ukoliko ne možemo objektivno postupati u tom predmetu - rekla je Burzić.