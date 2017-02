LONDON, 21. feb.2017





Nekadašnji članovi Beatlesa Paul McCartney i Ringo Starr nakon sedam godina ponovno udružuju snage na zajedničkom glazbenom projektu.





McCartney će na najnovijem Starrovu albumu svirati bas gitaru, što je medijima potvrdio glasnogovornik Ringa Starra. Producent njegova zadnjeg abluma Bruce Sugar na Facebook stranici objavio je fotografiju s nekadašnjim Beatlesima u studiju, napisavši da je proveo 'prekrasan dan'. Glazbenicima će se u studiju pridružiti i gitarist grupe 'Eagles' Joe Walsh, prenosi Hina.





Riječ je o prvoj suradnji dvojice slavnih glazbenika nakon 2010. kada je McCartney svirao bas gitaru na Starrovu albumu 'Y Not', točnije u pjesmi 'Peace Dream' te pjevao u pjesmi 'Walk With You'. Još nije objavljen naziv novog albuma.