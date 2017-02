SARAJEVO, 20. feb.2017





U Bosni i Hercegovini sutra prijepodne bit će malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme.





Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana doći će do novog naoblačenja sa sjeverozapada. Vjetar će biti slab do umjerene jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka uglavnom između -6 i 0, na jugu zemlje od 0 do 5, a najviša dnevna između 7 i 13, na jugu do 16 stepeni.





U Sarajevu će sutra biti malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Tokom dana doći će do postepenog povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura oko -3, a najviša dnevna oko 7 stepeni.





U Bosni je danas bilo umjereno, a prijepodne i pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim područjima i na planinama sunčano.