Najviše zločina protiv Bošnjaka i Hrvata izvršili su pripadnici 6. lake brigade koja je najprije bila u sastavu JNA, a potom u Vojsci Republike Srpske. Za zločine u ovoj općini Jadranko Palija u Sudu BiH je osuđen na 28 godina zatvora, a neka suđenja su u toku X Do sada ekskomunicarno 600 sanskih žitelja, a još se nekoliko stotina vode kao nestali





Piše: Đuro Kozar-magazin Start BiH od 9.02.2016.





Prema dokumentima Haškog tribunala Sanski Most je jedna od osam općina u Bosni i Hercegovini u kojoj je od 1992. do 1995. godine izvršen genocid. O razmjerama ratnog zločina u toj lokalnoj zajednici svjedoči i podatak da je u 22 ekshumirane masovne grobnice pronađeno više od 600 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Još se nekoliko stotina Sanjana vode kao nestali i neizvjesno je da li će se i kad pronaći mjesta gdje su njihova tijela zakopana, pogotovo što osim primarih ima i sekundarnih grobnica. Nalogodavcima i izvršiteljima ovih zločina suđeno je na četiri mjesta: u Tribunalu u Hagu, u Sudu BiH u Sarajevu, u Kantonalnom sudu u Bihaću i Višem sudu za ratne zločine u Beogradu, a neki čija su imena poznata još izmiču pravdi.





Vojska je išla iz zločina u zločin





Ključnu ulogu u izvršenju ratnih zločina u Sanskom Mostu imala je Jugoslavenska narodna armija čija se 6. krajiška brigada 3.i 4. aprila 1992. s oko 4.000 vojnika i starješina do zuba naoružanih razmjestila u toj općini. Njena komanda bila je u Lušci- Palanci 20 kilometara od sjedišta općine. Kad je 22. juna JNA transformirana u Vojsku Republike Srpske spomenuta brigada je preimenovana u 6. laku brigadu, a njen komandant je ostao pješadijski pukovnik Branko Basara (76). Brigada je bila u sastavu 1. krajiškog korpusa VRS-a čiji je bio zapovjednik generalmajor Momir Talić, a načelnik Štaba pukovnik Boško Kelečević. Talić je optužen i iz Tribunala je zbog teške bolesti pušten da bi kasnije umro u Beogadu. Kelečević je dugo bio kosovac u Zagrebu, a poslije je u VRS-u unaprijeđen u generalski čin i do sada je svjedočio na nekim suđenjima za ratne zločine u Hagu, u korist odbrane optuženih.





Pripadnici ove brigade među kojima je bilo dosta rezervista na područje Sanskog Mosta stigli su iz zapadne Slavonije, gdje su pokazali svoj šovinizam: u Hrvatskoj su bili zli prema Hrvatima, a u Bosanskoj krajini prema Bošnjacima i Hrvatima. U analima Haškog tribunala je zapisano da su vojnici JNA i lokalni srpski teritorijalci napad na Sanski Most započeli 19. aprila 1992. i da je teror nad nesrbima trajao do kraja 1995. Te naoružane formacije bile su lišene vojne discipline i bez ikakve kontrole nadređenih oficira, kršili su sve konvencije o zaštiti civila i ratnih zarobljenika, išli su iz zločina u zločin.





Kad se sve to zna onda tragikomično djeluju starješine 6. lake brigade koji su, kao svjedoci odbrane na suđenjima Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću u Haškom tribunalu, izjavljivali da o tim zločinima ništa nisu znali?! Jedan od tih pripremljenih da lažu nije se mogao sjetiti ni svog bivšeg vojnika iz 6. lake brigade Jadranka Palije koji je zbog ratnih zločina u Sanskom Mostu u Sudu BiH osuđen na 28 godina zatvora. On je od optuženih vojnika spomenute brigade do sada dobio najveću zatvorsku kaznu.





Palija je kao vojni policajac bio izuzetno surov, a kad bi se napio u strahu su bili i njegovi saborci. Prema presudi, uz ostalo, kriv je zbog odvođenja Bošnjaka iz Begića koji su strijeljani na Vrhpoljskom mostu. Teretili su ga preživjeli Sanjani, među kojima i jedna žena koju je silovao, a ona se pojavila na suđenju i prepoznala ga. Palija je zatvarao i zlostavljao nesrbe, i radi toga ga nitko u Komandi 6. lake brigade nije pozvao na odgovornost, štaviše takvi kao Palija većinom su smatrani najvećim borcima za srpsku stvar.





Daniluško postao Nikola Kovačević





Osim Paliji u Sudu BiH izrečene su još dvije pravomoćne presude zbog ratnih zločina počinjenih u Sanskom Mostu: Nikola Kovačević dobio je 12 godina, a Predrag Prošić tri godine zatvora. Zanimljivo je da se Kovačević do 1996. zvao Daniluško Kajtez, a onda je da bi lakše bježao od pravde, promijeno identitet. Pored protivpravnog zatvaranja i zlostavljanja Bošnjaka u Sanskom Mostu, Kovačević i Prošić su kažnjeni i zbog nehumanog prevoženja zatvorenika do konclogora Manjača kad je dio zatočenika ugušen u pretrpanom kamionu, a dio preminuo od posljedica batinjanja u samom logoru.





U Kantonalnom sudu u Bihaću,i zbog ratnih zločina u Sanskom Mostu, procesuirana su trojica bivših vojnika 6. brigade VRS – Slavko Bilbija, Neđo Trifković i Mitar Milinković i svima su izrečene kazne zatvora od po 10 godina. Zlodjela je s Bilbijom vršio i Zoran Ševo koji je također bio optužen, ali on je u međuvremenu umro. Oni su ubili dvojicu civila Beširovića.

U Odjeljenju za ratne zločine Višeg suda u Beogradu bivši pripadnik Vojske RS-a Miroslav Gvozden Mićan osuđen je na 10 godina zatvora. Optužen je i osuđen za ubojstvo šest i ranjavanje jednog civila u Sasini kod Sanskog Mosta. Beogradsko tužiteljstvo ovaj predmet je preuzelo od Kantonalnog suda u Bihaću, budući da je Gvozden nakon završetka rata pobjegao u Srbiju misleći da će tako izbjeći procesuiranje. U izvršenju ovog zločina Miroslavu je pomagao i njegov brat Mile Gvozden koji još nije dostupan pravosudnim organima.





U Sasini je ubijeno 65 Bošnjaka i Hrvata i to je jedno od najvećih stratišta u sanskoj općini na šta trajno podsjeća spomen-obilježje. Osim braće Gvozden u epizodama ubijanja na ovoj lokaciji sudjelovalo je još vojnika VRS-a. U noći između 21. i 22. septembra 1995. u Sasinu iz nekoliko logora u Sanskom Mostu dovezeno je 65 osoba i oni su strijeljani ispred farova autobusa. Ovaj zločih izvršila je zloglasna paravojna formacija „Tigrovi“ čiji je komandant bio Željko Ražnatović Arkan. Strijeljanje u Sasini slučajno su preživjeli Safet Kurbegović i Zlatko Alagić. Kurbegović je bio ranjen metkom u predjelu stomaka, jedva se izvukao između leševa,dospio do bolnice i uspio se spasiti. Doktorima nije smio reći gdje je ranjen, jer se plašio da bi ga bezbjednjaci 6. brigade VRS-a mogli ubiti kao svjedoka zločina. Nakon što se rat završio o tome je svjedočio na nekoliko suđenja u Haškom tribunalu.





Odgovornost načelnika policije





U Sudu BiH u toku je suđenje bivšem načelniku Policijske stanice u Sanskom Mostu i članu Kriznog štaba te općine Mirku Vručiniću (69) kojeg optužnica tereti za teške ratne zločine jer je naređivao protivpravno hapšenje, prisilno preseljenje i pritvaranje civila Bošnjaka i Hrvata koji su mučeni i ubijani u više logora a sve radi etničkog pustošenja. To je jedno od do sada najobimnijih procesa za genocid u Sanskom Mostu budući da optužnica sadrži 18 tačaka, da je priloženo 450 dokaza i da tužiteljstvo planira da dokazni materijal potkrijepi i s iskazima 265 svjedoka od kojih su se neki već pojavili u sudnici.





Zapravo, policija kojom je rukovodio Vručinić stavila se pod komandu 6. lake brigade VRS-a i oni su se međusobno natjecali tko će više zločina počiniti nad bošnjačkim i hrvatskim civilima. Vručinić je zapovijedao i koordinirao policijskim snagama koje su napale mjesta u kojima su živjeli nesrbi – Hrustovo, Vrpolje, Stari Majdan, Briševo, Mahala, Otoka, Begići, Kenjaci, kao i gradska područja. Teško je opisati kakvim su sve torturama bili podvrgnuti posebno Bošnjaci. O tome šta je sve preživio na suđenju Vručiniću ispričao je svjedok Hasan Osmančević koji je bio zatvoren u Policijskoj stanici, a zatim u garaži tvornice „Betonirka“. Rekao je da mu nije rečeno zašto je uhapšen, ali je shvatio da ga zlostavljaju kao Bošnjaka koji je prije rata imao ugled u čaršiji. Živio je bez dovoljno hrane, vode i higijenskih uvjeta, a svaki dan je premlaćivan. Više se i ne sjeća tko ga je sve tukao, jer je često padao u nesvijest, a nakon dolaska svijesti sve mu je izgledalo maglovito. Tortura civila također je vršena i u prostorijama Osnovne škole „Hasan Kikić“, fiskulturnoj sali Srednjoškolskog centra itd.





Protiv Vručinića je svjedočio i Milan Ivanić koji je bio komandir u Policijskoj stanici i u vrijeme općeg progona, rekao je, nije se mogao suprotstaviti nezakonitostima. Potvrdio je da je Vručinić osobno izdavao zapovijedi o hapšenju, pritvaranju i odvođenju u sabirne centre. I ne samo to, načelnik je, u dogovoru s pukovnikom Basarom, formirao intervetni vod od 10 do 12 ljudi iz vojske koji su, od aprila do kraja decembra 1992. izvršavali najteže ratne zločine. Osim Ivanića svjedok Tužiteljstva na ovom suđenju bio je još jedan Srbin – Duško Zorić, kriminalistički tehničar u Policijskoj stanici koji je uzimao izjave od zatvorenih civila. Rekao je da je, kad god je bio u mogućnosti, predlagao da se neki zatvoreni puste, ali ih je malo pušteno jer je Vručinić bio nemilosrdan.





U Sudu BiH je u toku i suđenje Goranu, Miloradu i Ranku Mrđi, te Mili Kokotu također za ratne zločine u Sanskom Mostu. Oni su bili vojnici 6. lake brigade VRS-a a optuženi su za zločine protiv čovječnosti i kršenja pravila i običaja ratovanja. Na prvom pojavljivanju pred Sudskim vijećem negirali su krivicu. Nedavno je uhapšeno još šest osoba osumnjičenih za ratne zločine u Sanskom Mostu i to su: Drago Predojević, Dragutin Vukša, Miroslav Panić, Ranko Došenović, Simo i Boško Ćurguz . Sedmi uhapšeni također se zove Ranko Došenović i on je sin Miloša.





Optuženi Basara i Aničić nedostupni





U ovom tekstu nekoliko puta je spominjano ime pukovnik Branka Basare, koji je bio komandant 6. brigade koja je najprije bila u sastavu JNA, a potom u okviru VRS-a. On je po komandnoj odgovornosti optužen za genocid izvršen u Sanskom Mostu u vrijeme kad je spomenuta formacija bila u sanskoj općini. Basara je rođen u Sanskom Mostu, dok je bio u JNA službovao je u kasarnama u BiH, a na početku agresije postaje oficir VRS-a. Kad se rat završio, vjerovatno u strahu od kaznene odgovornosti, seli se u Beograd i postaje državljanin Srbije. Još u julu 2014. protiv njega je podignuta optužnica zbog progona, ubojstava, artiljerijskih napada i zatočenja i o tome su obaviješteni srbijanski pravosudni organi. Iz Beograda za sada nema povratne informacije.





Branko Basara je kao svjedok odbrane generala Mladića na suđenju u Haškom tribunalu osporavao odgovornost VRS-a za progon Hrvata i Bošnjaka iz Sanskog Mosta tvrdeći da vojska nije imala ništa s njihovim odlaskom. Svoj iskaz dao je putem videolinka iz Beograda. Nakon što je za sukob okrivio bošnjačke formacije haško tužiteljstvo je suočilo Basaru s dokumentom napisanim njegovim rukopisom, u kojem je opisao naoružavanje srpskog stanovništva i onemogućavanje pripadnika drugih nacionalnosti pristup vojnim jedinicama. Basara je potvrdio da su s proljeća 1992. godine počinjeni ratni zločini nad nesrbima, ali je negirao da su to uradili njegovi vojnici, što je u suprotnosti sa činjenicom da su svi do sada osuđeni za ratne zločine u Sanskom Mostu bili vojnici pod Basarinom komandom. Svjedočeći u Tribunalu on je više pazio na to da sa sebe skine kaznenu odgovornost, nego da pomogne Mladiću.





Ustvrdio je i da VRS nije imala ništa sa zatvorima u Sanskom Mostu, koje nije ni osnovala i nad kojima nije imala nadležnosti: “Nije bilo proglašeno ratno stanje, ja sam bio mirnodopski komandant i nisam imao pravo da formiram logore i sabirne centre, niti sam u njih išao”, posvjedočio je Basara. U dosadašnjem toku suđenja Mirku Vručiniću utvrđeno je da su pripadnici VRS-a sudjelovali u zatvaranju i ubijanju sanskih civila. U prikazanom dokumentu Haško tužiteljstvo je iščitalo i kako je srpsko stanovništvo naoružavano u Sanskom Mostu već 1991.godine, kao i da se Basara kao i tadašnji oficiri JNA uključio u njihovo organiziranje.





Osim Basare u julu 2014. Tužiteljstvo BiH optužilo je bivšeg komandanta Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane u Sanskom Mostu Nedjeljka Aničića koji je teritorijalce stavio pod kontrolu vojske da bi se brže i žešće vršio progon Bošnjaka i Hrvata, njihovo hapšenje i zlostavljanje. I Aničić danas živi u Beogradu i, kao i Basara, nedostupan je pravosudnim organima BiH.





Presude Haškog tribunala





Bivši predsjednik Kriznog štaba takozvane Autonomne regije Krajina Radoslav Brđanin u Haškom tribunalu pravomoćno je osuđen na 30 godina zatvora. Proglašen je krivim po osam tačaka optužnice koja ga tereti za zločine počinjene od aprila do decembra 1992. u 13 općina a jedna od njih je i Sanski Most. Krizni štab sanske općine stalno je slao izvještaje Brđaninu o tome da je Bošnjaka i Hrvata u toj lokalnoj zajednici sve manje i da se plan o etnički čistoj općini realizira. Danas već pomalo zaboravljeni Brđanin kaznu izdržava u Danskoj.





Bivši predsjednik SR Jugoslavije i Srbije Slobodan Milošević 2004. je međupresudom Haškog tribunala proglašen krivim za genocid u sedam bh. općina. Tada je konstatirano da je on odgovoran za masovna ubojstva, progon i zlostavljanje nesrba i u Sanskom Mostu.





Prema Tribunalovoj prvostupanjskoj presudi bivši ministar MUPRS-a Mićo Stanišić i bivši načelnik Regionanog centra službi bezbjednosti u Banjoj Luci Stojan Župljanin kažnjeni su svaki sa po 22 godine zatvora. Proglašeni su krivim za ratne zločine u 20 općina u BiH među kojima je i Sanski Most. Tužiteljstvo je zatražilo da im se u konačnoj presudi izreknu više kazne, budući do ove ne odgovaraju težini zločina.





Još jedan Stanišić – Jovica zajedno s Frankom Simatovićem, u ponovljenom suđenju u Haškom tribunal mogao bi biti proglašen krivim i za zločine u Sanskom Mostu, kao i u Bosanskom Šamcu, Doboju, Zvorniku, Bijeljini i istočnoj Slavoniji. U prvostupanjskoj presudi njima zločini u ovim općinama nisu stavljani na teret, pa su oni možda i zbog toga oslobođeni. U novom suđenju sve bi moglo biti drugačije.









Arkan optužen za Sanski Most





Protiv komandanta „Tigrova“ Željka Ražnatovića Arkana Haško tužiteljstvo je podiglo optužnicu zbog ratnog zločina izvršenog nad Bošnjacima i Hrvatima u Sasini. Arkanovci su u Sanski Most stigli u septembru 1995. kako bi navodno ojačali odbranu te općine pred nadirućim snagama 5. korpusa Armije BiH, ali oni nisu imali namjeru da idu na prve linije. Jedino su bili „hrabri“ u ubijanju nedužnih civila. Čim su shvatili da bi morali da se bore na frontu napustili su ovaj dio BiH. Optužnica je stavljena van snage nakon što je Arkan u januaru 2000. ubijen u Beogradu.





Natjerali Ahmeta da ubija Bošnjake





Vojnici 6. lake brigade VRS-a Neđo Trifković i Mitar Milinković su priznali da su 10. oktobra 1995.izvršili zločin u tvornici „Sanakeram“ gdje je bilo 300 zatvorenih Bošnjaka. Izdržavaju kazne zatvora od po 10 godina. Pucajući iz automatskog oružja ubili su tri osobe i to im nije bilo dovoljno, nego su svoju nehumanost pokazali i na još jedan način. Natjerali su zatvorenika Ahmeta Sefića da, pod prijetnjom smrti, likvidira devet civila. Strijeljanje je igrom slučaja preživio Aziz Ćatić koji je kasnije svjedočio o ovom događaju. Sefić je za ovaj zločin osuđen na 15 godina zatvora od čega je izdržao 14. Očito je da ga je grizla savjest i to što je nasilu uradio stalno mu je bilo pred očima. Taj pritisak nije izdržao i objesio se u zatvoru u Zenici gdje je izdržavao kaznu.