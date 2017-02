SARAJEVO, 17. feb.2017









Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo u četvrtak su u u 15.05 sati u ulici Safeta Hadžića, općina Novi Grad Sarajevo, uhapsili A.M., rođenog 1990. godine u Goraždu, nastanjenog u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga.





Izvršenim pretresom kod A.M. je pronađeno je i oduzeto šest paketića sa zeljastom materijom koja asocira na marihuanu i mobilni telefon.





O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a A.M. je predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti A.M..









Razbojništvo nad radnicom u kiosku "iNovine"





U četvrtak u 18.45 sati u ulici Milana Preloga, općina Novi Grad Sarajevo, nepoznata osoba je izvršila krivično djelo razbojništva nad radnicom u kiosku "iNovine". Tom prilikom maskirana osoba je uz prijetnju pištoljem otuđila određenu sumu novca, a zatim se udaljila u nepoznatom pravcu. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na rasvjetljavanju navedenog krivičnog djela, identifikaciji i pronalasku izvršioca.









'Dvojac' uhapšen zbog krađe





Policijski službenici Prve Policijske uprave (I PU) u četvrtak u 19.20 sati u ulici Kazazi, općina Stari Grad Sarajevo, lišili su slobode H.S., rođenu 1970. u Bratuncu i H.I., rođenu 1998. u Barceloni, obje nastanjene u Zenici, zbog postojanja osnova sumnje da su počinile krivično djelo krađa. H.S. i H.I. su navedenog dana oko 18.15 sati, u ulici Sarači, općina Stari Grad Sarajevo, od G.M., državljanke R Srbije, otuđile novčanik s novcem i dokumentima. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a H.S. i H.I. su predate u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti H.S. i H.I..









Uhapšen zbog napada na službenu osobu





Policijski službenici I PU u četvrtak u 17.25 sati, lišili su slobode I.D., rođenog 1970. u Sarajevu, nastanjenog u Londonu, državljanina Velike Britanije, zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo napad na službenu osobu u vršenju poslova sigurnosti. I.D. je navedenog dana oko 17.00 sati na raskrsnici ulica Skenderija-Čobanija, općina Centar Sarajevo, upravljajući putničkim motornim vozilom marke "opel astra", oštetio saobraćajni znak, a potom se udaljio sa lica mjesta, a policijski službenici su ga pronašli u ulici Mehmeda Spahe, općina Centar Sarajevo. Prilikom lišenja slobode I.D. je fizički napao policijskog službenika, kao i ljekara Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, protiv I.D. će biti preduzete zakonom predviđene mjere.









Uhapšen zbog droge





U četvrtak u 23.10 sati u ulici Gradačačka, općina Novi Grad Sarajevo, policijski službenici Jedinice za podršku Uprave policije MUP-a KS su zaustavili i kontrolisali putničko motorno vozilo marke "VW golf 2", reg. oznake M04-E-359, kojim je upravljao vozač O.A., rođen 1988. u Sarajevu, gdje je i nastanjen. Izvršenim pregledom kod O.A. su pronađena dva paketića sa zeljastom materijom koja asocira na opojnu drogu marihuanu. Zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavnaje uživanja opojnih droga, O.A. je lišen slobode i predat u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. O tome je obaviješten tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a policijski službenici rade na dokumentovanju navedenog krivičnog djela.









Rasvijetljena krivična djela razbojništva





Policijski službenici IV PU u četvrtak u 13.00 sati, lišili su slobode R.S., rođenog 1994. u Kragujevcu i M.A., rođenu 1981. u Sarajevu, nastanjeni u Sarajevu, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo razbojništvo. Postoje osnovi sumnje da su R.S. i M.A. u proteklom periodu, skupa sa R.E. i K.A. iz Sarajeva, koji su lišeni slobode, počinili više krivičnih djela razbojništva na području općina Ilidža i Istočno Novo Sarajevo. Izvršenim pretresom kuće koju koristi R.S. u ulici Nike Kolumbića, općina Ilidža, pronađena je i oduzeta odjeća koju je on koristio prilikom izvršenja krivčnog djela razbojništva u sportsku kladionicu "Pet plus", ulica Stupska, općina Ilidža. O tome je obaviještan tužilac Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu, a R.S. je predat na nadležnost policijskim službenicima Istočno Sarajevo, dok je M.A. predata u Odsjek za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a KS. Policijski službenici nastavljaju rad na rasvjetljavanju i dokumentovanju kriminalnih aktivnosti navedenih osoba.





Na području KS-a 20 saobraćajnih nezgoda