NEW YORK, 14. feb.2016





Vijeće sigurnosti UN-a jednoglasno je u ponedjeljak osudilo Sjevernu Koreju zbog testiranja balističkog projektila i zaprijetilo da će "poduzeti nove značajne mjere" protiv sjevernokorejskog režima.





Petnaest članica Vijeća, uključujući Kinu, glavnu saveznicu Sjeverne Koreje, prihvatilo je tekst koji je predložio SAD u kojem se upozorava da je testiranje projektila "teška povreda" rezolucija UN-a.





"Vrijeme je da Sjeverna Koreja položi račune, ne riječima nego djelima", poručili su, prenosi Hina.





Vijeće sigurnosti hitno se sastalo na zahtjev SAD-a, Japana i Južne Koreje, nakon što je Sjeverna Koreja u nedjelju testirala balistički projektil kako bi, kako smatra Seul, testirala reakciju novog američkog predsjednika Donalda Trumpa.