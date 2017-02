13.feb.2017





U državi kakva je Bosna i Hercegovina postalo je normalno da radnici ne treba da očekuju platu za svoj rad!





Čak je postalo normalno da je i ne traže, jer kako drugačije objasniti izjave vladajućih tipa: „ Do sada su radnici tražili da im se uplate makar zaostali doprinosi, a sada, zamislite, traže i platu!“





U tako licemjernom društvu usvojen je, potpuno neopaženo, i Zakon o izmjeni zakona o zateznoj kamati. Naravno, riječ je o Federalnom zakonu, ali nije to ta famozna reformska agenda. Reforme ne podrazumijevaju da se prema radnicima odnosimo kao u robovlasničkom sistemu, već da smanjujemo troškove tamo gdje je to moguće, da smanjujemo državnu administraciju, da je ne politizujemo, kao što se desilo usvajanjem, sada već neustavnog, Zakona o državnoj službi. Reforme zapravo traže da nam dugoročno svima bude bolje, ali Vlada FBiH to, ili ne razumije, ili ne želi da čuje glas naroda koji očekuje neki napredak.





Zakonom o zateznoj kamati je prvo Vlada FBiH, a onda i vladajuća većina u oba doma Parlamenta Federacije BiH jasno rekla da radnici u Federaciji BiH vrijede tačno 60 puta manje od svih ostalih. Naime, zatezna kamata po novom Zakonu ostaje ista kao i ranije, a to je 12% na godišnjem nivou, ali to ne važi za radnička potraživanja. Tu su predvidjeli 0,2% za punih 12 mjeseci. Valjda to treba destimulisati radnike da putem suda traže svoje plate, tople obroke, naknade za penziono osiguranje, naknade za zdravstveno osiguranje itd. U robovlasničkom sistemu radnik-rob je dobijao hranu, a danas nam je vladajuća većina namijenila samo rad bez plate, toplog obroka i drugih prava. Ukoliko slučajno potražimo zaštitu na sudu, tada će zatezna kamata biti daleko manja od sudskih troškova.