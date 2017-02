Izgledi vremena 13.2.2017.









PROGNOZA VREMENA ZA 14.02.2017 (Utorak)., u Bosni i Hercegovini više oblačnosti prijepodne. U drugom dijelu dana smanjenje oblačnosti. Po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom ili niskim oblacima, koja ponegdje može biti i dugotrajna. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -4 do 1, na jugu zemlje od 3 do 7, a najviša dnevna temperatura od 4 do 10, na jugu zemlje od 10 do 14 stupnjeva.





PROGNOZA VREMENA ZA 15.02.2017 (Srijeda)., u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu zemlje od 3 do 6, a najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu zemlje od 12 do 15 stupnjeva.





PROGNOZA VREMENA ZA 16.02.2017 (Četvrtak)., u Bosni i Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 0, na jugu zemlje od 3 do 6, a najviša dnevna temperatura od 5 do 11, na jugu zemlje od 12 do 15 stupnjeva.