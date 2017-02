Izgledi vremena 10.2.2017.









U subotu, 11.02.2017., u Hercegovini i zapadnim područjima Bosne mala do umjerena naoblaka. U većem dijelu Bosne oblačno prijepodne. U drugoj polovini dana je moguće smanjenje oblačnosti u centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 2 i 7°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.





U nedjelju, 12.02.2017., u većem dijelu Bosne oblačno. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne umjerena naoblaka. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -3 i 1°C, na jugu zemlje od 3 do 7°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 3 i 8°C, na jugu zemlje od 9 do 13°C.