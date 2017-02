Na pitanje voditelja N1 televizije,da li je bilo propusta u radu Tužiteljstva u slučaju Dženan Memić, Dalida Burzić, glavna tužiteljica Tužiteljstva Kantona Sarajevo je kazala:





" Tvrdim da nezakonitog postupanja u ovom predmetu nema. 4. aprila 2016. Tužilaštvo je prvo reagovala kad je uočilo problem i zatražili smo od komesara da jednu službenu osobu ispita. Kad smo shvatili da cure informacije, i tad smo reagovali i formirali predmet u Tužilaštvu. Poslije toga sam sazvala konferenciju gdje sam kazala da je okočan rad na konkretnom predmetu, ali da nastavljamo rad u ovom predmetu da bi uočili eventualne propuste, tako da je Kantonalno tužilaštvo radilo svoj posao u skladu sa nadležnostima".





Veliku pompu izazvala je i vijest da je Tužiteljstvo noć prije podnošenja izvještaja ad hoc komisije tražilo izvještaj. Okerić je kazao kako je Kriminalistička policija MUP-a KS u ponedjeljak oko 17 sati došla u Skupštinu KS sa zahtjevom da izuzmu izvještaj ad hoc tijela o slučaju Dženan Memić.





O tome šta se događalo noć prije Burzić je kazala:





"Nismo tražili izvještaj noć prije, mi smo primjerak tog izvještaja tražili nakon što smo saznali da će biti javno saopšten poslanicima Skupštine KS. Bili smo dužni da tako reagujemo zbog toga da utvrdimo da li ima nekih činjenica koje bi mogle ugroziti rad na slučaju. U tom smislu smo tražili primjerak izvještaja, ali smo naišli na odbijanja. Nakon toga smo shodno ovlaštenjima podnijeli zahtjev za dostavljanje informacija Okeriću nakon čega je rekao da to ne želi da da. Nama nije problem sadržaj izvještaja, nama je bio interes predmeta problem. S obzirom da je ignorisan zahtjev Tužilaštva, mi smo opet koristeći ovlaštenja zatražili da se dobrovoljno preda primjerak izvještaja, no ni to Okerić nije ispoštovao. Najmanje što sam očekivala je da dođe do toga da se ne ispoštuje zahtjev. Mi smo odmah reagovali i kad smo uvidjeli šta piše odmah smo promptno uputili zahtjev da se sjednica zatvori za javnost jer smo procijenili da bi se ugrozio predmet istrage".





Otac Dženana Memića Muriz Memić na hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo kazao je da glavna tužiteljica Tužiteljstva KS ne govori istinu te da javnosti može obznaniti istinu kada je riječ o smrti njegovog sina.





O tome ali i promjeni kvalifikacije djela sa saobraćajna nesreća na ubistvo Burzić je kazala:





"Ja sam primila Muriza Memića, ali neću ulaziti u sadržaj našeg razgovora koji je krivo interpretiran. Tužilaštvo je objavilo da je ubistvo zvanični akt, međutim događaj je na početku bio tretiran kao nezgoda. Upravo na osnovu dva dokaza za koje se ispostavlja da su bili iskaz policajca koji je dijametralno svjedočio je otvorena istraga za krivično djelo ubistvo. Mi smo sve Memićeve navode provjerili i došli do zaključka. Memić ne vjeruje u naš rad, ne znam zašto je to tako, pretpostavljam zbog toga što je istraga bila grubo narušena", navela je za N1.





"Na istrazi je jednog trenutka radilo pet tužilaca, a snimak sam zatražila prvog trenutka kad je Memić iskazao sumnju", dodala je Burzić.





Kada je riječ o utjecaju politike u rad Tužiteljstva KS Burzić je istakla da do sada niko na nju nije vršio politički uticaj kao glavnog tužioca, te da bi, kad prvi put to osjeti, to javno i rekla.





" To sada i javno kažem. Ovo je čisti p olitički pritisak da se naruši dignitet ovog Tužilaštva. Politika se ozbiljno počela baviti ovim Tužilaštvom, što je bilo za očekivati. Nemojte zaboraviti i da Kantonalni sud radi pod pritiskom koji ima živi predmet koji nije završen optužnicom. Ovo je vjerovatno posljedica rezultata rada ovog Tužilaštva i zbog ozbiljnih predmeta koje je ovo Tužilaštvo uradilo".





"Puno predmeta ima Tužilaštvo, i ove godine je podnijelo tri puta više koruptivnih predmeta nego prošle godine i za organizovani kirminal takođe i to su predmeti koji vjerovatno prouzrokuju neke posljedice, ali je očito da se politika počela ozbiljno baviti ovim Tužilaštvom", istakla je Burzić za N1.





Pogledajte cijeli intervju :