BANJA LUKA, 8. feb.2017





Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica tvrdi da će doći do „neke vrste hladnog političkog rata“ u odnosima vladajuće koalicije na nivou BiH, ukoliko bude pokrenuta revizija tužbe BiH protiv Srbije za genocid.





Ponovio je da će SDS, zajedno s drugim strankama Saveza za promjene, u slučaju revizije tužbe, otvoriti novo poglavlje odnosa u institucijama BiH, i u Vijeću ministara BiH i parlamentranoj skupštini BiH.





- Nema sumnje da će doći do novog poglavlja odnosa i do 'hladnog političkog rata' u institucijama BiH – rekao je on i dodao da će SDS u slučaju revizije redefinirati odnose u Vijeću ministara, u saradnji s stranakama Saveza za promjene.





Osvrćući se na opredjeljenje lidera SDA-a Bakira Izetbegovića da treba da se pokrene revizija tužbe, Govedarica je u izjavi novinarima u Banjoj Luci ustvrdio da Izetbegović „zloupotreblja poziciju člana Predsjedništva BiH, a time i kompletnu BiH, jer iza takve odluke ne stoji Predsjedništvo BiH, kao koletivni organ“.





- I ptice na grani znaju da nema nikakvih novih činjenica i da ih je i bilo sigurno bi agent pred Međunarodnim sudom pravde Sakib Softić ranije reagirao i ne bi čekao do februara ove godine – ustvrdio je Govedarica.