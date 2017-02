Skijanje i priznanje: Prvenstvo Istočnog Timora na Ravnoj planini

Podjeli na društvenim mrežama

Sarajevo, 07. Februar (z.č)



Na skijalištu Ravna planina na Palama će u srijedu biti održane dvije FIS utrke koje će predstavljati nacionalna prvenstva Istočnog Timora.



- Upravo nam je zbog tih trka došao švajcarski tim. Ovo je prvi put u istoriji da su strani organizatori tipovali naše skijalište, a ne neko u Italiji, Austriji, ili Francuskoj. Iako su bili malo sumnjičavi prije dolaska, nakon obavljenog tehničkog pregleda su nam čestitali, rekli da je staza vrhunska i da možemo konkurisati za velike utrke – kaže za portal Start BiH, Veljko Golijanin, vlasnik firme „Majneks“ koja je investitor ovog Ski centra.



Jedan od najvećih projekata ovog Centra jeste i gondola Jahorina express koja bi skijalište trebala povezati sa Jahorinom. U prvoj fazi predviđeno je puštanje prve dionice duge 1.350 metara. Iako je njeno otvaranje bilo najavljeno za kraj decembra, iz objektivnih razloga je prolongirano.



-Gondola je završena 90 posto. Odaziv skijaša je jednostavno bio prevelik pa je u tim uslovima bilo nemoguće završiti sve tako da nam je ostalo 10 posto posla da završimo na proljeće. Nama svakako i jeste cilj turizam tokom cijele godine, a ne samo zime. Sva oprema stigla, a došlo je 18 kabina. Kapacitet je 350 putnika na sat. To je savremena instalacija, i najveća ove vrste možda na Balkanu. Kapacitet kabine je 10 putnika. To su identične kabine poput onih koje će biti na Trebevićkoj žičari uz napomenu da naše imaju i dodatak za skije- navodi Golijanin.



-Naše skijalište već sada praktično nema konkunreciju, a možemo reći da će i cijena žičare biti prihvatljiva. Nemamo tačnu evidenciju o broju posjeta Ski centru do sada, ali je ona premašila sva naša očekivanja. Mogu reći da smo samo tokom jednog vikenda imali više od 6.000 ljudi – ističe on.