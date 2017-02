SARAJEVO, 7. feb.2017





U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno oblačno vrijeme. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -5 i 0, na jugu zemlje od 3 do 7 stepeni. Najviša dnevna većinom između 0 i 5, na jugu zemlje od 8 do 12 stepeni.





U Sarajevu će sutra biti pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura zraka oko -2, a najviša dnevna oko 3 stepena.





U Bosni i Hercegovini danas je bilo oblačno. U Bosni je padala i kiša i snijeg. U Hercegovini je lokalno padala slaba kiša.