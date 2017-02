(Magazin Start BiH)





Uber Technologies Inc. ili kraće Uber je online kompanija za prevoz i transport sa sjedištem u San Francisku (Kalifornija, SAD) koja trenutno funkcioniše u 66 država i 545 gradova širom svijeta. Vrijednost ove kompanije je procijenjena na oko 69 milijardi dolara. Uprkos tome, očekivani minus u poslovanju u 2016. godini procjenjuju se na oko tri milijarde dolara, što je dijelom rezultat Uberovog povlačenja sa tržišta Kine.





NE PLAĆAJU POREZ: Iako je bilo pokušaja da se Uber pokrene i u Bosni i Hercegovini, tačnije u Sarajevu, to se nije desilo. Po svemu sudeći, tako će i ostati.

- Oni su prije godinu, dvije, preko nas pokušali da uđu u BiH, ali mi smo ih odbili. To je zapravo bilo njihovo ispitivanje tržišta. Pokušali su preko nekih posrednika komunicirati sa nama kao najvećim udruženjem u BiH. Mi imamo svoju aplikaciju i zadovoljavamo očekivane potrebe. Oni su zapravo prvo pokušali kod nas pa tek onda u Zagrebu - kaže za magazin Start BiH Enver Suljagić, predsjednik udruženja „Sarajevotaxi“.





Prema njegovim navodima, zakonska regulativa u BiH je jasna po pitanju toga ko može obavljati usluge taksiprevoza. Osim toga, nijedna od postojećih taksi kompanija nije sa njima željela raditi, tvrdi Suljagić.





- Nije ovo tržište baš njima previše zanimljivo, a mi im to ne bismo ni dozvolili. Znamo da Uber radi u sivoj zoni, izvlači pare iz gradova i država koje završavaju u Americi. To su neobilježena vozila i samim tim je jasno da se radi o nelegalnom radu. Sarajevo je mali grad i brzo bi se saznalo za njih da se pojave. Inspekcija bi odmah reagovala jer je to nelegalno pružanje taksiusluga. Svi taksisti u BiH imaju oko toga jedinstven stav - dodaje naš sagovornik.





On ističe da su i iskustva kolega iz evropskih zemalja s Uberom u pravilu loša, što se, kaže, najbolje vidjelo na demonstracijama u Francuskoj i Italiji. Osim toga, u mnogim državama je njihov rad, kaže, i zakonski zabranjen pa ih nazivaju „piratskom“ kompanijom. Uber se u mnogim državama suočava sa nizom optužbi da zaobilazi standarde zaštite radnika i da izbjegava kolektivno pregovaranje sa vozačima, tvrdeći da imaju status freelancera.





- I ovo što su uradili u Zagrebu je bilo prevara. Jasno je da to neće moći funkcionisati. No, uporno pokušavaju jer imaju velika sredstva pa jedan vremenski period mogu to „durat“. Bio je nedavno još jedan slučaj prevare Ubera u Hrvatskoj kada su navodno nudili popust 30% tokom praznika, ali se poslije ispostavilo da se nije odbijalo samo od Uberove zarade već i od taksista, odnosno vozača - ilustruje Suljagić.





KAKO UBER FUNKCIONIŠE?: Sama ideja i aplikacija su zapravo vrlo jednostavni, a moguće ju je instalirati na svakom pametnom telefonu. Nakon što klijent putem aplikacije pošalje zahtjev, prvo se locira njegov položaj poslije čega se poziv prosljeđuje najbližem Uberovom registriranom vozaču. Dolazak i kretanje vozača prema klijentu se može pratiti putem telefona. Po dolasku na odredište, sa bankarskog računa klijenta se skida novac za vožnju. Dio odlazi Uberu, obično 20-25%, a ostatak ide vozačima.

Cijene variraju od države do države. Treba napomenuti da i cijene vožnje variraju u zavisnosti od potražnje, perioda godine... Uber nudi i mogućnost dijeljenja vožnje. U svakom slučaju, cijene su niže nego kod standardnih taksi-prevoznika.





Primjera radi, cijena starta vožnje u Zagrebu je šest kuna, a kilometar vožnje tri kune. Na cijene također utiče i komfornost vozila pa je Uberov vozni park kategorisan u četiri, odnosno pet grupa. Najjeftiniji je UberX, zatim Black Car, a najskuplja opcija su SUV i LUX vozila. Pored toga Uber u nekim zemljama sarađuje i sa lokalnim taksi-prijevoznicima, a ta opcija se zove Uber Taxi.





ISTORIJAT :Pod prvobitnim nazivom UberCab, kompanija je startovala 2009. godine, a osnivači su Garrett Camp i Travis Kalanick. Iste godine, kompanija je prikupila 200.000 dolara ulagačkog kapitala, a već naredne godine dodatnih 1,25 miliona. Nakon beta verzije koja je testirana 2010. godine, zvanično su krenuli sa radom 2011. u San Francisku. Krajem te godine su promijenili i ime u Uber. Riječ vuče porijeklo iz njemačkog jezika i znači u slobodnom prevodu „super“. Uber trenutno upošljava oko 6.700 radnika. Zanimljivost predstavlja podatak da su troje od prvih 12 zaposlenika, koji su postali i dioničari kompanije, u međuvremenu postali milijarderi.









DOMAĆI UBER: Suljagić kaže da zbog toga što nema zakonske mogućnosti za dobijanje usluga obavljanja taksiprevoza, Uber eventualno može samo ponuditi svoju aplikaciju nekome, ukoliko bude zainteresovanih.





- U periodu kada je po Evropi krenula priča s Uberom, mi smo već imali svoju aplikaciju „Moj taksi“, koja se i dalje testira. U dvije smjene imamo oko 200 iskusnih i profesionalnih vozača i vozila koji mogu doći na adresu. Naravno, to su sve ljudi koji ovoj državi plaćaju porez - ističe Suljagić