Dvadesetosmogodišnja Mostarka Adaleta Husić nedavno je u jednoj TV-emisiji otvoreno govorila o svojoj seksualnoj orijentaciji. Ona je među prvim ženama u BiH koje otvoreno govore o ovom, iako to nije jednostavno i nerijetko bude skupo plaćeno.





- Prije dva mjeseca pozvana sam da učestvujem na televiziji OBN, u emisiji pod nazivom „Žene koje vole žene“. Rado sam se odazvala. To što sam javno priznala da sam gay-osoba, lezbejka, koštalo me gubitka obitelji, ali i mirenja sa samom sebom, sticanja unutarnjeg mira i lične slobode. Niti jednog trenutka ne žalim što sam to uradila! Koliko god da sam izgubila, toliko sam otvorila vidike samoj sebi! Zaista je lijep osjećaj kada javno kažete ko ste, kako se osjećate, koliko ste izolirani u sredini u kojoj živite, koliko se ne bojite predrasuda i mišljenja sa strane iako ih ima mnogo i iako su uglavnom negativne prirode, a sve to u zemlji koja posjeduje najviše homofoba i koja ne poštuje drugačije. Prije nego sam javno progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji, skrivala sam samu sebe i potiskivala ono što zaista osjećam, što jesam, a to sam radila zbog svoje i sigurnosti svoje obitelji - priča Adaleta.





PISMO MAJCI: S obitelji, kaže, nije uvijek bilo lako. - U obitelji sam uvijek imala slobodu izražavanja i dijelom su prihvatali da sam sklona ženama, ali me nisu podržavali onako kako bih ja to željela. Zapravo, nikada nisam imala priliku da popričam sa njima na tu temu jer bi uvijek prelazili na novu temu i ti razgovori uglavnom nisu vodili nigdje. Bilo je situacija kada bih neku od svojih djevojaka upoznala sa mamom i nakon nekog vremena ona bi ju prihvatila, ali i dalje je imala stav kao „radi ti šta god misliš da je ispravno, ali neka to bude dalje od nas, susjeda, kvarta u kojem živimo“. To je ona rečenica koja me svaki put i iznova zaboljela jer, pored mojih sestara, i ja sam njena kćerka, ista kao i moje sestre, ali drugačijih sklonosti i razmišljanja o sebi i drugim, posebno LGBT-osobama - priča Adaleta.





Vjeruje da je dan u kome je javno progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji bio dan kada je posljednji put vidjela svoju mamu.





- Dan prikazivanje te emisije na OBN-u, 6. novembar 2016. bio je dan kad sam zadnji put vidjela, poljubila i zagrlila svoju majku i rekla joj da je volim. Tog dana smo definitivno prekinule sve kontakte. Spremila sam svoje stvari, otišla u Sarajevo, gdje sam, srećom, imala jedno divno poznanstvo, sada već prijateljstvo. Moj tadašnji poznanik, a sada prijatelj, mi je pomogao i dao mi utočište u svom domu, što je za mene nevjerojatna gesta u ovom čudnom vremenu. Prije odlaska od kuće majci sam napisala pismo, ali pošto je bila subota i neki blagdan, nisam to mogla isprintati i nisam gdje imala kupiti kuverat da joj to ostavim onako kako treba, pa sam to učinila u Sarajevu i poslala joj. Vjerujem da stvari treba da se slegnu i da svima treba vremena i prostora i strpljenja i razumijevanja - priča Adaleta.





Nakon „izlaska iz ormara“, uslijedila su razočarenja u neke ljude, ali i otkrivanje nekih novih prijatelja.





- Uvijek sam imala želju da budem u okviru neke organizacije ili udruženja koje se bavi aktivizmom, ljudskim i LGBT-pravima. Ali sam najzad shvatila da je bolje što nisam dio tih klanova jer kad mi je pomoć bila neophodna svi ti naši aktivisti, udruženja, zatvorili su mi vrata pred nosom. Aktivisti i prijatelji iz Srbije i drugih susjednih zemalja su mi dali ogromnu podršku i ojačali moju volju i hrabrost. Poruke podrške su mi slali i bliži i dalji prijatelji i poznanici, čak i neki nepoznati ljudi. Neke od njih sam imala priliku upoznati i razviti prijateljstva koja danas gajimo. Inače, nisam osoba koja se plaši, često riskiram u životu i donosim brze odluke jer, na kraju krajeva, život nam je svima dat na raspolaganje i donosi razna iskušenja da bismo vidjeli jesmo li dovoljno snažni. Bojim se samo Boga i u njega vjerujem. Vjerujem da šta god je od Njega ne može da ne valja - kaže Adaleta.





ZALJUBILA SAM SE: Misli da se njen život nije promijenio nakon što je javno progovorila o svojoj seksualnoj orijentaciji.

- Ista sam osoba, samo znatno snažnija, hrabrija i jača, i psihički i emotivno. Imam gomilu planova i ciljeva. Ne želim brzati i nagliti, želim pažljivo razmisliti o budućnosti. Svakako ne mislim ostati u BiH jer mislim da se ovdje ne mogu ostvariti. Osim što nema mogućnosti za to, ništa me ne veže za BiH. Što se tiče roditelja, želim im dati vrijeme i priliku da shvate da imaju istu kćerku koju su donijeli na svijet od dana rođenja do danas, samo drugačiju od onog što oni žele. Ne postoje prijatelji koji su me razočarali jer imam svega troje ljudi kojima mogu dati ruku, a da znam da će mi ju vratit kad zatražim. Ostale ne računam, to su uglavnom poznanici. Vjerujem samo svom instinktu i samoj sebi - priča Adaleta.





Trenutno je slobodna i nije zaljubljena, ali...

- Zaljubljena nisam jer za to treba mnogo više od dopadanja koje je, za sada, adresirano na jednu osobu sa kojom sam prijatelj. Planiram da idem na sve ili ništa i kažem joj to, sa tim da i tu mnogo riskiram. Mogu da izgubim važnu osobu, a opet možda će nas to saznanje još više ujediniti i učvrstiti naše prijateljstvo - kaže Adaleta.





Smatra da za bolji položaj LGBT-osoba u BiH treba više aktivizma.





- Položaj LGBT-osoba u našem društvu može se poboljšati kroz građanski aktivizam, ali takvo što nažalost ne postoji u BiH. Postoje zakonski mehanizmi, kao što je Zakon o zabrani diskriminacije nad svima, pa i nad LGBT-osobama, ali taj zakon kao da nema svoje ja kad je riječ o osobama u manjini. A LGBT -osobe, što se više ističu - više ih mrze i smatraju prijetnjom za buduće naraštaje ne uzimajući u obzir da svako dijete sutra može priznati da je LGBT. Čini mi se da je mržnje prema LGBT-osobama iz dana u dan sve više i da je gora i od one međunacionalne, koja postoji i 25 godina poslije ratnih zbivanja. Ponekad mislim da ne bi došlo do značajnih promjena u državi čak i kada bismo svi prihvaitli da smo građansko društvo, da postoje drugačiji na razne načine. Čini mi se da su sve države naprednije od naše i da svaka teži ka nekom rješenju koje se na kraju i usvoji. Ovdje taj film, bojim se, još dugo nećemo gledati. Ja se, recimo, još uvijek nisam našla u neobranom grožđu, u društvu gdje se kreću homofobi, niti sam imala neugodnih situacija. Ne krećem se u krugovima u kojima bi mi se nešto loše moglo desiti, volim druženja u tišini. Sloboda je preskupa, ali vrijedi se boriti za nju, za svoj glas i za zeleno svjetlo na kraju tunela. Dosta osoba se krije i vjeruje da su riješili sve svoje muke ako se coming out na fejsbuku. Ne mislim da internet i društvene mreže pomažu osobama da steknu neku sigurnost u sebe. Sloboda je svima dostupna, samo treba naći put do nje. Prava trebamo potražiti i izvan BiH i boriti se za njih onoliko koliko je u našoj mogućnosti, a ljudi bi trebali da se uče toleranciji, da uvažavaju bogatstva različitosti, a to se zasniva na znanju, otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju - kaže Adaleta i naglašava da se pojedinac mora izboriti za sebe i izložiti javnosti koja nekada zna biti surova i okrutna, ali čovjek treba izdržati sve što ga snađe i niti jednog trenutka se ne predavati ili stiditi sebe.