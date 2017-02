Nakon što su mu u manje od deset godina dva puta ukrali automobil, Mirza Hujdur, iz Sarajeva, je, kako kaže, postao najpoznatije ime mnogim ljudima u okviru ministarstava unutrašnjih poslova na lokalnom i regionalnom nivou, obavještajno-sigurnosnih agencija, te institucija koje predstavljaju EU-a u BiH...





- I svih onih koji mogu, a ne žele da riješe jedan od najvećih problema ovog društva poslije ratnih zločina, a to je krađa vozila. Samo se u sarajevskoj opštini Novi Grad mjesečno ukrade u prosjeku 70 automobila! Možemo, dakle, govoriti o organizovanom kriminalu! U mom drugom ukradenom automobilu bila je i dječija sjedalica što meni govori da kriminalci više ne prežu ni od čega - cijeni Mirza.





U ovih deset godina, kako je ostao bez dva automobila, ništa se, kada je krađa automobila u pitanju, misli on, nije promijenilo.





- Malo ljudi želi pričati o automafiji, neće da se konfrontiraju sa podzemljem koje vodi duboko do osoba ratnih zasluga, nacionalnih netrpeljivosti i dobre utrživosti vozila ili dijelova vozila. Za ovo što se događa mora postojati zeleno svijetlo sa najvišeg vrha ove ili država u regionu! Malo je prostora da bi čovjek mogao da opiše torturu koju prolazi od odlaska u najbližu policijsku stanicu, do mukotrpnih pregovora, igre nerava, poziva, vapaja, istraživanja - priča Mirza.





LETARGIJA I BAHATOST: Odlazio je u policije, pisao na 360 različitih adresa. Slao je i linkove sa reklamama raznih prodavnica auto-dijelova. Nekada je samo pitao: Znate li gdje je moj atomobil ili barem njegovi dijelovi?





- Poslije krađe našeg, ukradena su još dva vozila u istoj ulici. Što je previše, previše je. Statistički, krađa vozila se ne smanjuje iz mjeseca iz mjesec što se može potvrditi podacima MUPFBiH i novinskim izvještajima. Takozvani Akcioni plan policija je sačinila nakon intenziviranja krađa, nakon čega je i pojačala prisustvo. Očekivao sam odgovor koji će objasniti zašto smo ostali bez vozila, a dobili smo odgovor kojim se uopšteno opravdava letargija i bahatost policijskih organa i njihovih krtica. Meni, lično, kao svim ljudima kojima je otuđeno vozilo, nije jasno kako je moguće da nema nikakvog napretka iako se, kao, sve čini. Gdje su naša vozila, dijelovi, ko ih to pali? Niko me nije pitao od koga je kupljen automobil i da li se to može povezati s organizovanim kriminalom koji može da bude povezan sa Njemačkom. Ubijeđen sam da treba ispitati sva vozila koja su kupljena preko te firme i kasnije prijavljena kao ukradena. Ima još autokuća za koje sumnjamo da kriminalcima podijele kodove ključeva automobila za lakšu krađu. Da bi neko razbio šifru i upalio auto za dvije minute, mora biti dobro opremljen. Odavno je prevaziđena opcija sa pretresom firmi koje se bave prodajom autootpada ili onih koji na OLX ili PIK-u i drugim web-portalima prodaju dijelove vozila. MUP-u kantona Sarajevo sam pisao preko ombdusmena za ljudska prava jer samo tako možete komunicirati sa bahatim umjetnicima koji predstavljaju ministarstvo unutrašnjih poslova na kantonalnom i federalnom nivou. Ni u snu ne smijem spominjati MUP Republike Srpske jer je do njih nemoguće doći. Od MUPKS, MUPFBiH, OSA-e i SIPA-e sam tražio da osobe kojima su ukradena vozila izvještavaju šta se dešava u potrazi za našim vozilima na mjesečnom nivou i preko web-portala. Tražio sam da pozovu sve osobe kojima su ukradena vozila marke renult u tekućoj godini i izvrše detaljnu analizu raspoloživih informacija. Pitao sam zašto još uvijek nemamo 24-satni nadzor nad Općinom Novi Grad Sarajevo jer je na tom području statistički najveći broj ukradenih automobila na području cijele napaćene zemlje BiH. Molio sam da kamera koja se nalazi na zgradi i koja je snimala krađu automobila konačno bude izuzeta i da se ne pretraži samo snimak na dan krađe, već i prethodnih 15 dana koliko je vozilo bilo na ulicama i na osnovu toga pronađu ljudi koji su ukrali auto. Sugerisao sam da se pregledaju kamere koje snimaju prostor oko Sarajevskog aerodroma i da se obrati pažnja na ponašanje lijenih policajaca koji čim vide kamion - trče za njim da ga zaustave i slome za 20 KM potrebnih za piliće sa roštilja i domaću rakiju. Tražio sam da se preživjele osobe sa posljednje racije kod termalne rivijere na Ilidži, one kada je policija konačno počela da djeluje i uhapsi osobe iz najnižeg nivoa lanca automafije, dodatno ispitaju kako bismo konačno nešto saznali! Tragom informacija da je moj auto prešao u Crnu Goru, sugerisao sam da provjere ulaz i izlaz svih renault scenica iz BiH u Crnu Goru i obratno i da pretrage budu transparentne jer jedino tada ćemo imati građane kao policajce i sastavne dijelove društva - priča Mirza.





ŠTA ĆEŠ, DEŠAVA SE: Nakon svih napora proteklih godina, intenzivnih razgovora, pregovora, Mirza smatra da su svi u BiH, na svim nivoima vlasti, „apsolutno neodgovorni i da ovakva konstelacija snage i odnosa neće proizvesti nikakav napredak“.





- Uz neodgovornost ide nemoć policajaca koji ti pružaju prvu pomoć prilikom krađe i krim-inspektora koji kažu: Šta ćete, dešava se; sporost koordinacije između MUP-ova, SIPA-e, OSA-e i Granične policije, nezainteresovanosti tužiteljstava, sudova, općina. Svi su saglasni: ništa se neće promijeniti! Nailazite na zid šutnje! Svi gore navedeni ljudi čine automafiju, olakšavaju puteve svile iz BiH, preko Crne Gore, Srbije do Albanije, Kosova, Makedonije. Tražeći vrhove ovog lanca automafije i rješenja ovog problema, ideje su se rađale beskonačno i kroz sedmično komuniciranje upoznate razne prevarantske ustanove, a najveće od njih su institucije EU u BiH, OSCE-a, USAID-a i ambasadori svih zemalja koji sigurno svoju netransparentnost i nemoć nisu preuzeli iz zemalja koje predstavljaju. Strateški su sve navedene institucije ovdje u svrhu pomoći ratom razorenoj zemlji, iako je prošlo 20 godina od rata, da prebrodi sve teškoće i krene putem demokratije kako bi ova zemlja bila dio evropskog uređenog kontinenta. Istini za volju, ako bi se za tu ideju uradio referendum u ovoj zemlji, možemo slobodno reći da bi glas javnosti išao u smjeru totalnog nepostojanja i isključenja istih. Osim ogromnih nadnica koje primaju, nikakva pomoć od tih institucija nije stigla. Letargija i bahatost prolazi kroz sve pore ovog društva i golim okom je vidljivo sivilo u kojem su se svi utopili - kaže Mirza.





Priznaje da je svijestan da su kasko osiguranje i razni sistemi zaštite koji predstavljaju bogaćenje pojedinaca na račun izostanka zaštite koja je plaćena državi, jedino rješenje, ali smatra da bi taj trošak trebalo nadoknaditi građanima umanjenjem isplata krim-inspektorima, sigurnosno-obaviještajnim agencijama i graničnim policajcima jer jedino tako je moguće natjerati te ljude da se pokrenu i rade svoj posao. Mirza cijeni da sporadična hapšenja nisu rješenje nego treba raditi kontinuirnao i naći način da opljačkanim ljudima bude nadomještena šteta, traume, strah...





N. N. OSOBA: - Nije čudo što ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, samo što nismo svi naoružani, materijalno i duhovno, da bismo branili svoju imovinu. Potrebna je zajednička aktivnost svih nas kojima je ukradeno vozilo, policijskih organa, sigurnosno-obavještajnih agencija, nevladinih agencija, institucija sa predznakom zaštite ljudskih prava. Ovaj sistem ne funkcioniše! Iz Tužilaštva KS su mi pisali i pominjali hapšenje neke N. N. osobe! Pitao sam ih da li će mi odobriti da prodajom njegovih organa na crnom tržištu namirim štetu koju sam pretrpio? Šta meni ili nama znači osoba N. N. koja, vjerovatno, da je imala ikakvu materijalnu sigurnost, ne bi radila ove krim-aktivnosti? Činjenica je da nema odgovora na moje mailove, da je krađa automobila ide nesmanjenim intenzitetom, da imamo vanredno stanje i poplavu uništenih automobila, da imamo nekoordinisanost i netransparantnost policijskih organa i da nemam odgovor na pitanje gdje je tržište za dijelove naših automobila i za naše ukradene automobile? Svi znaju da je nemoguće bez krtica u sistemu ovako provoditi ove kriminalne aktivnosti. A ja sam obrazovani intelektualni automafijin sin ove zemlje i tražim od svih institucija da mi se nadoknadi šteta, da se konačno nešto pokrene, osim slaganja ramena i onog šta ćeš, dešava se - priča Mirza koji je siguran da će se stvari promijeniti tek kada država bude obavezna da plaća privatnu imovinu koju nije uspjela zaštititi.





UTJEHA: Mirza kradljivcima i kriminalcima poručuje da slobodno nastave svoje aktivnosti i da ne smanjuju intenzitet.





- Ovdje ne postoji razvijena strategija sprječavanja i suzbijanja kriminalnih radnji! Čak i državi kradu automobile i mene tješi samo ona našeg dobrog Meše Selimovića: „Crno je, u teškom vremenu živimo, a živimo jadno i sramotno. Utjeha je samo što će oni koji budu poslije nas živjeli preturiti preko glave još teža vremena i pominjati naše dane kao srećne“ - zaključuje Mirza Hujdur, čovjek koji je imao rijetku nesreću da mu dva puta ukradu automobil.