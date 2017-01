Odaberite najbolju vinariju s turističkog aspekta u regiji

Zagreb, 30. Januar (z.s)



Bijeli grozd je nagrada za najbolji vinski podrum s turističkog aspekta, a utemeljila ju je 2012. godine udruga za kulturu stola G.E.T., koja se bavi promicanjem eno-gastronomije i razvojem eno-gastro turizma.



-Prodaja na vlastitom pragu postala je prioritet vinara, a vinski podrumi postali su sastavni dio turističke ponude i veliki čimbenik turizma uopće. Stoga je misija ovog projekta istaknuti one koji se najviše trude, pohvaliti njihov rad i uspjeh, dati im poticaj za nastavak, a svima ostalima dati poticaj za dodatni trud i razvoj kvalitete sveukupne ponude. To se ne odnosi samo na vinarije, nego na sve one koji svojim djelovanjem na bilo koji način utječu na razvoj i promicanje eno-gastro turizma i kulture stola – stoji u saopćenju organizatora.



Peta po redu dodjela Bijelog grozda održana je u sklopu 11. Zagreb VINOcom festivala, a odabrani su najbolji vinski podrumi s turističkog aspekta i to posebno za Hrvatsku, Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju.



-Sada je vrijeme da svi zajedno odaberemo najbolji vinski podrum s turističkog aspekta u regiji. S popisa najboljih vinarija po izboru za 2016. godinu izdvojili smo po tri najbolja iz svake uključene države i stavljamo pred širu publiku mogućnost da odabere najbolju vinariju u regiji za sezonu 2016/2017 – poručuju organizatori.



Najbolje vinarije po izboru odabranih znalaca su:



Hrvatska: Kozlović, Momjan; Iločki podrumi, Ilok; Kabola, Momjan

Slovenija: Ščurek, Plešivo; Movia, Ceglo; Batič, Šempas

Bosni i Hercegovina: Nuić, Crnopod, Ljubuški; Vukoje, Trebinje; Brkić, Čitluk

Srbija: Zvonko Bogdan, Palić; Budimir, Aleksandrovac; Radovanović, Krnjevo



Bijeli grozd Regional Trophy nagradu za sezonu 2016/2017 bit će dodjeljen na G.E.T. Konferenciji o eno-gastro turizmu, koja će se održati u Iloku krajem ožujka ove godine.



Kako navode organizatori, opći ciljevi projekta Bijeli grozd su prezentacija i poboljšanje turističke usluge u eno-gastro turizmu. Dodjela diploma vinarijama u Sloveniji, Bosni i Hercegovini te Srbiji korak je prema širenju Bijelog grozda u te države, čime se ciljevi projekta počinju odnositi na podizanje svijesti o važnosti eno-gastro turizma u cijeloj regiji, a ne isključivo i izdvojeno u Hrvatskoj.