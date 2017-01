SARAJEVO, 30. jan.2017

Promotivna videokompilacija atraktivnih lokacija bosanskohercegovačke kulturne baštine "Walk through the centuries in Bosnia and Herzegovina" je privukla veliku pažnju nakon što je prikazana na SAIS Transatlantskom ekonomskom forumu 2016 na Johns Hopkins univerzitetu u Vašingtonu, gdje su "prisutni ostali fascinirani viđenim lokalitetima", navodi se u saopćenju. Nakon iskazanog interesa, pored Centra za transatlantske odnose SAIS, ovaj promotivni video će se naći i na web stranicama i društvenima medijima partnera u BiH, Alžiru, Tunisu, Turskoj, Maroku, Egiptu, te Albaniji.