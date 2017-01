LJUBLJANA, 27.jan.2017





Slovenski parlament prihvatio je u četvrtak vladin prijedlog izmjena zakona o strancima, s restriktivnim odredbama za potencijalne migrante i azilante koje su kritizirale međunarodne nevladine udruge i Vijeće Europe.





Za zakon je glasovalo 47 zastupnika, a protiv 18, što je dovoljno da nakon objave u službenom listu stupi na snagu jer je u parlamentarnom postupku promijenjena odredba po kojoj se trebao usvojiti dvotrećinskom, ustavnom većinom.





Protiv zakona glasovalo je svih 6 zastupnika oporbene Udružene ljevice (ZL) i pojedini zastupnici drugih stranaka, unatoč uvjeravanjima vlade da zakon predviđa stroge mjere kontrole migracijskog toka za slučaj nove masovne migracijske krize i da se mimo toga neće koristiti.





Bivša ministrica kulture Julijana Bizjak Mlakar izjavila je pred glasovanje da će glasovati protiv i da ju dio rasprave koji se mogao čuti u parlamentu podsjeća "na Njemačku iz 30-ih godina".





Prema stajalištu Udružene ljevice (ZL) zakon je suprotan slovenskom ustavu i međunarodnim konvencijama koje se odnose na zaštitu izbjeglica, no većina zastupničkih klubova ga je podržala jer smatraju da potencijalna migrantska kriza za Europu još postoji i da se na to treba unaprijed pripremiti. Zakon predviđa mogućnost da u slučaju masovnijih dolazaka migranata na slovensku granicu eventualne tražitelje azila odbije policija, a one koji ilegalno uđu repatrira u zemlju odakle su došli.





Argumentirajući potrebu donošenja ovakvog zakona, ministrica unutarnjih poslova Vesna Györkös Žnidar kazala je da on ne krši europsko zakonodavstvo i međunarodne konvencije koje se odnose na izbjeglice, a ne ekonomske migrante, da je Slovenija okružena članicama Europske unije koje su za izbjeglice sigurne zemlje i da treba djelovati u korist nacionalnog interesa jer Europska unija još nema konzistentnu i održivu politiku useljavanja.





Slovenija se po njenim riječima na mjere koje predviđa zakon počela pripremati još u jesen 2015., kad su joj predstavnici Europske komisije prenijeli da bi mogla postati "hot spot" i morala primiti veći broj migranata koji dolaze balkanskom rutom. "Tada su nam se upalile sve lampice", kazala je slovenska ministrica unutarnjih poslova.