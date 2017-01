27.1.2017.





U subotu, 28.01.2017., u sjevernim područjima zemlje će preovladavati dugotrajna niska naoblaka ili magla. Lokalno prije podne po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne može biti magle. U većem dijelu zemlje sunčano. Vjetar slab većinom istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -13 i -7°C. Na jugu zemlje najniža temperatura zraka od -3 do 2°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -3 i 3°C, na jugu zemlje od 6 do 10°C.





U nedjelju, 29.01.2017., u sjevernim područjima zemlje će se zadržati dugotrajna niska naoblaka ili magla. Uslijed povećanja oblačnosti sa juga i u ostalim područjima se očekuje pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -12 i -6°C. Na jugu zemlje najniža temperatura zraka od -2 do 3°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -3 i 3°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C.