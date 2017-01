KATHMANDU, 26.jan.2017









Članovi znanstvene ekspedicije uskoro će krenuti na Mount Everest da bi izmjerili je li se krov svijeta lagano smanjio nakon razornoga potresa koji je prije dvije godine pogodio Nepal.





Satelitske snimke upućuju na to da je potres magnitude 7,8 po Richteru koji je 2015. pogodio Nepal smanjio visinu najvišega vrha na svijetu za nekoliko milimetara ili za nekoliko centimetara, no pretpostavka do danas nije podrobnije ispitana.





Od razornoga potresa u Nepalu prošle su dvije godine i znanstvena zajednica opravdano sumnja da se Everest uistinu smanjio, rekao je za agenciju PTI Swarna Subba Rao, indijski geodet, dodavši da će je on i njegovi kolege ponovno izmjeriti.





Krajem zime peteročlana ekspedicija krenut će prema vrhu Mount Everesta i posebnim instrumentima obaviti potrebna mjerenja kako bi se ustanovila njegova sadašnja stvarna visina. Rao je podsjetio da je aktualna službena visina Mount Everesta 8848 metara.





Poslovi mjerenja zahtijevaju oko mjesec dana rada na licu mjesta, a potom slijedi dvotjedno proučavanje prikupljenih podataka. Nakon toga će se objaviti rezultati mjerenja, javlja Hina.