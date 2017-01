19.1.2017.









U petak, 20.01.2017., u Bosni oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -10 i -4°C, na jugu zemlje od -1 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -6 i -2°C, na jugu zemlje od 5 do 9°C.





U subotu, 21.01.2017., u Bosni oblačno vrijeme. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća i magla. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne vedro. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -12 i -5°C, na jugu zemlje od -1 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i -1°C, na jugu zemlje od 6 do 9°C.





U nedjelju, 22.01.2017., u većem dijelu Bosne će preovladavati oblačno vrijeme. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima je moguća i magla. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne pretežno vedro. U drugoj polovini dana u centralnim područjima se očekuje smanjenje oblačnosti. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između -10 i -4°C, na jugu zemlje od -1 do 4°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između -5 i 0°C, na jugu zemlje od 7 do 10°C.