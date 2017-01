Addiko Bank d.d. pokrenula je novu kampanju dugoročnih nenamjenskih Restart kredita u iznosu do 80.000 KM i rokom otplate do 15 godina, sa fiksnom kamatnom stopom tokom cijelog perioda otplate kredita, a osiguranje kredita se ostvaruje bez jamaca i bez hipoteke. Ova kreditna ponuda važi do 31. marta 2017. godine.





Krediti su namijenjeni klijentima koji na brz i jednostavan način žele riješiti postojeća finansijska zaduženja u drugim bankama, po pitanju kredita i kreditnih kartica, uz mogućnost odabira iznosa kredita, roka otplate, kao i datuma dospijeća rate.





Također, klijenti će imati mogućnost da, pored iznosa kojim zatvaraju finansijske obaveze u drugim bankama, istovremeno apliciraju i za dodatna sredstva s kojima će moći slobodno raspolagati.





Addiko Restart kreditna ponuda dizajnirana je s namjerom da se klijentima omogući da lakše upravljanju ličnim finansijama uz značajno smanjenje mjesečnih izdataka te da jednim kreditom riješe sve finansijske obaveze, objedinjujući ih u jednu, manju ratu.