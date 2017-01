17.1.2017.





U srijedu 18.01.2017., pretežno oblačno vrijeme. U većem dijelu Bosni sa slabim snijegom. Na jugu Hercegovini u večernjim satima je moguća slaba kiša. Vjetar u Bosni, slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini, umjerena do pojačana, bura. Na jugu i zapadu povremeno su mogući i jaki udari vjetra. Jutarnje temperature od -8 do -2, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -5 do 1, na jugu od 3 do 8 °C.





U četvrtak 19.01.2017., u Bosni pretežno oblačno vrijeme sa slabim snijegom. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima padavine postepeno prestaju. U Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Na krajnjem jugu smanjenje oblačnosti. Jutarnje temperature od -9 do -3, na jugu od -2 do 3, a dnevne od -6 do 0, na jugu od 2 do 7 °C.





U petak 20.01.2017., u Bosni pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini jutro oblačno, a u ostatku dana postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature od -10 do -4, na jugu od -1 do 4, a dnevne od -4 do 2, na jugu od 4 do 8 °C.